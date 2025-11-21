Pérez Llorca llamó a Mazón a las 18:57 al ver las inundaciones en Utiel y él le habló de problemas en la Ribera

¿Por qué es importante? De la declaración ante la jueza del previsible sucesor de Mazón se desprende que este sabía de las inundaciones en Utiel y de "problemas en la Ribera" antes de desaparecer el día de la DANA. Fue la última llamada que mantuvo hasta las 19:34 horas.

El 29 de octubre, Juanfran Pérez Llorca llamó a Carlos Mazón a las 18:57 horas tras ver imágenes de inundaciones en Utiel. Durante su breve conversación, Mazón mencionó problemas en la Ribera, aunque Pérez Llorca desconocía dónde estaba el president. Esta llamada fue la última que Mazón recibió antes de un periodo de 37 minutos en los que permaneció sin comunicación. Tras su breve conversación con Mazón, Pérez Llorca contactó a varios alcaldes del PP para informarse sobre la situación. La jueza Nuria Ruiz Tobarra investiga el caso y ha interrogado a Pérez Llorca sobre sus intentos de contactar con la consellera Salomé Pradas, que le dijo que no podía atenderle porque estaba en el CECOPI.

Juanfran Pérez Llorca llamó a Carlos Mazón a las 18:57 horas del día de la DANA al ver imágenes de las inundaciones en Utiel. El president, a su vez, le trasladó que había "problemas" en la Ribera. Así lo ha declarado su previsible sucesor ante la jueza de Catarroja este viernes, a menos de una semana de someterse a su propio debate de investidura.

Un testimonio del que se desprende que Mazón estaba plenamente al tanto de la situación cuando 'desapareció' durante los 37 minutos en los que ni llamó ni respondió a nadie la tarde del 29 de octubre. La llamada del entonces síndic del PP en Les Corts fue la última que mantuvo el president antes de esos 37 minutos en blanco, según consta en el listado de llamadas elaborado por el propio equipo de Mazón.

En concreto, según ha afirmado en su declaración como testigo, Pérez Llorca llamó al president a las 18:57 porque vio imágenes de inundaciones en una cafetería, para alertarle y preguntarle sobre lo ocurrido. Cree que esas imágenes eran de Utiel. En esa conversación, que apenas se prolongó un minuto o minuto y medio, Mazón le dijo que había problemas en la Ribera. En ese momento, según Pérez Llorca, no sabía dónde estaba Mazón.

Tras esa rápida llamada con Mazón, según ha afirmado, él decidió llamar a alcaldes del PP en la zona para enterarse de cómo estaba la situación, entre ellos al de Utiel, y ninguno le dijo que hubieran hablado con Mazón, con la consellera Salomé Pradas, con Emilio Argüeso o con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo.

Pradas le dijo que no podía atenderle

La magistrada que instruye la causa penal de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, también ha preguntado a Pérez Llorca por sus llamadas con la entonces consellera Salomé Pradas, imputada junto a Argüeso, que en ese momento era su 'número dos'. En el listado aportado por la exconsellera figuran una llamada perdida a las 18:57 horas, una saliente a las 18:58 y una entrante a las 18:59.

Según el testigo, la llamó él porque estaba en Finestrat y quería tener información sobre lo que estaba ocurriendo. Pradas, según ha declarado, le dijo que estaba en el CECOPI en L'Eliana y que no podía atenderle porque tenía mucho trabajo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.