Alcaraz revela su principal reto para 2026: "Llegas sin ritmo de competición, pero..."

El murciano tiene muy marcada una fecha en concreto de comienzo de temporada. Un objetivo que aún no ha podido cumplir pero que tiene claro que será muy complicado.

Carlos Alcaraz ya tiene la cabeza puesta en 2026. Después de haber culminado el mejor año de su carrera deportiva, Carlitos tiene claro los objetivos que se marca de cara a la temporada que viene. El de El Palmar se encontrará con uno de los retos más exigentes del circuito con el Open de Australia en enero.

La cita en Melbourne cobra mucha importancia para Carlitos porque es el único 'Grand Slam' que no ha podido ganar. En 2025 cayó ante Novak Djokovic en cuartos de final. Sinner terminó llevándose ese torneo tras vencer a Zverev en la final.

Alcaraz quiere comenzar el año con buen pie y completar el famoso 'Grand Slam Calendar'. Así lo ha asegurado en unas declaraciones para 'Tennis Channel': "Es un objetivo realmente bueno para mí ganar en Melbourne porque quiero completar el Calendar Grand Slam. No es fácil porque se juega a inicios de temporada y llegas sin ritmo de competición".

Carlos, como número uno que es, parte como principal favorito a ganar el título, al igual que Jannik Sinner, vigente campeón y recién coronado en la Copa de Maestros mostrando un nivel increíble. Ambos serán los grandes candidatos, no solo en el Open de Australia, sino para cualquier Grand Slam. Todo después de un año en el que han dominado de manera muy imponente el panorama del tenis mundial.