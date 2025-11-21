Dimite el presidente de la Diputación de Almería tras su detención por el caso mascarillas

El contexto El juez dejó el jueves en libertad con cautelares a Javier Aureliano García y a los otros cuatro detenidos, entre ellos el vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, que también ha presentado su renuncia, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez.

Javier Aureliano García, presidente de la Diputación de Almería, ha dimitido y renunciado a su cargo de concejal y diputado tras ser detenido por el caso mascarillas, que investiga presuntas mordidas en la compra de material sanitario durante la pandemia. El Partido Popular de Almería ha aceptado su renuncia y la de Fernando Giménez, vicepresidente segundo, también arrestado en el mismo caso. García, en libertad provisional con medidas cautelares, asegura que su decisión busca centrarse en su defensa y facilitar la normalidad institucional. La investigación, con 17 implicados, sigue en curso.

El hasta ahora presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha presentado su dimisióny renuncia a su acta de concejal y de diputado provincial tras ser detenido por el caso mascarillas, en el que se investigan presuntas mordidas en la compra de material sanitario durante la pandemia. Una decisión que ha comunicado este viernes el Partido Popular de Almería, después de que la víspera el juez dejara a García en libertad provisionalcon medidas cautelares.

El partido ha señalado que ha aceptado su renuncia y también la del hasta ahora vicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez, también arrestado esta semana en el marco del mismo caso de corrupción. Aseguran los 'populares' que han tomado una decisión rápida y "rotunda" ante los hechos y que no sabían nada de la instrucción que se venía llevando a cabo desde el 2021 porque la formación no está personada en la causa.

Así lo han en rueda de prensa el secretario general del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y Antonio Repullo, secretario general del PP andaluz. Paralelamente, la Diputación ha emitido un comunicado, recogido por Efe, en el que apunta que se trata de "una decisión voluntaria" con la que García "pone fin a las funciones que venía ejerciendo desde enero del año 2019 y que ha oficializado tras dejar su acta como concejal en el Ayuntamiento de Almería y como diputado provincial".

La institución añade que el ya expresidente de la Diputación ha registrado formalmente su renuncia para "centrarse en su defensa y en demostrar su inocencia", después de que el juez instructor le dejase en libertad con retirada de pasaporte y comparecencias quincenales en sede judicial mientras se le investiga por presuntos delitos de cohecho, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública.

Según la nota, el ya expresidente toma esta decisión "desde el convencimiento de su inocencia" y porque cree que este paso "facilitará la vuelta a la normalidad de la actividad institucional". Además, asegura que García deja "un legado de proyectos transformadores" y no menciona su situación judicial, que continúa bajo investigación en un procedimiento que suma ya una veintena de implicados, entre detenidos e investigados.

La Diputación ha informado también de que Giménez, vicepresidente segundo hasta su detención el martes y que también quedó en libertad con cautelares el jueves, ha presentado igualmente su renuncia como diputado provincial. Sus salidas se producen menos de 24 horas después de que los cinco detenidos, entre los que también se encuentran el alcalde de Fines, su hijo y un técnico de Obras Públicas, comparecieran ante el juzgado, donde solo respondieran a sus defensas.

La investigación, en la que la UCO de la Guardia Civil ha practicado una decena de registros y ha reactivado la imputación del exvicepresidente tercero Óscar Liria, permanece parcialmente bajo secreto y suma ya en torno a 17 investigados.