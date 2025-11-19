El gran arrepentimiento del jefe de Red Bull: "No pudimos fichar a Lando Norris..."

Helmut Marko, asesor de la escudería Red Bull, reconoce que negociaron con un jovencísimo Lando Norris, pero que no pudieron ficharle.

Red Bull siempre se ha caracterizado por apostar por jóvenes talentos de la Fórmula 1. Destacan Max Verstappen y Sebastian Vettel, pero en la escudería se quedó una espinita clavada por no poder fichar a Lando Norris, que ahora es el máximo favorito para ser campeón del mundo.

Lo ha dicho Helmut Marko, asesor de la escudería, en el podcast oficial de la Fórmula 1: "Estuvimos en una fase muy temprana de las negociaciones con Lando Norris y no pudimos ficharlo finalmente...".

"Habría encajado muy bien con nosotros, pero no podemos tener a todos. Nos centramos y buscamos campeones", lamenta Marko.

"Siempre es duro cuando le tienes que decir a un piloto que vas a parar su programa de Fórmula 1 o que no van a llegar, pero hicimos una estadística de más del 95% de pilotos que hemos tenido en la Academia y no han llegado a la Fórmula 1, ahora están corriendo en Fórmula E, en Resistencia. Ganan más dinero que en un trabajo normal, así que todos deberían estar agradecidos de haber estado con nosotros. Ahora son pilotos profesionales", explica el asesor de la escudería de las bebidas energéticas.

Se queda con Max y Sebastian como sus mejores apuesta: "Por supuesto, Max Verstappen y Sebastian Vettel. No encajarían bien juntos, son personalidades completamente diferentes. Cuando Vettel se fue, no fuimos a por otro Vettel, fuimos a por un nuevo campeón, así que no es parte de nuestra filosofía tener a un piloto de determinada forma".

"Lo que marca la diferencia es que Max está comprometido, después de ganar se sube al avión y está con iRacing", dice sobre el cuatro veces campeón de la Fórmula 1.

Vettel estaba muy pendiente de cada detalle: "Desde el principio, iba a por todos los detalles...".

"Se sentaba como su ingeniero, un poco como Senna, insistía en todos los detalles. Lo que es similar es la fortaleza mental, recuerdo 2012, estábamos unos 40 puntos por detrás de Fernando Alonso y ganamos el Mundial. Era un carrerista y si quieres ser campeón, no vas a ser un caballero", cierra.