Pedrerol, sobre la NFL en el Bernabéu: "Tebas debería aprender lo que es el show americano"

El presentador de 'El Chiringuito' arrancó el programa ensalzando el partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders en el feudo madridista.

Aún continúa la resaca de la NFL en la capital de España. 48 horas después del partido que disputaron los Miami Dolphins y los Washington Commanders en el Santiago Bernabéu, el mundo del deporte sigue comentando el 'show' que se vivió en el estadio blanco.

Arrancando 'El Chiringuito', Josep Pedrerol se rindió ante la organización: "Lo del Bernabéu ha sido un espectáculo. Creo que es muy bonito lo que ha ocurrido".

"Me gustó mucho cómo se cuidan los detalles, cómo hemos aprendido de Estados Unidos con esa bandera de España y el himno sonando en el Bernabéu, algo que no ocurre en LaLiga", señaló el presentador del programa.

De hecho, le envió un mensaje directo a Javier Tebas: "Critica la postura del Madrid y debería de aprender de la NFL: los jugadores hablan todos, se cuidan los detalles, es divertido con actuaciones en el descanso... Tebas debería aprender del 'show'".

