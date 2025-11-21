El fascista que agredió sexualmente a las activistas de Femen podría enfrentarse a un año de cárcel

Los detalles Desde Femen han pedido "espacio y respeto" para poder reflexionar sobre los pasos que van a seguir después de que un hombre tocase los pechos a dos activistas mientras se manifestaban.

Frente a la iglesia de los Doce Apóstoles de Madrid, durante una misa en honor a Franco, dos activistas de Femen fueron agredidas sexualmente por un asistente. El hombre, portando una bandera anticonstitucional y un puro, tocó los pechos de las mujeres mientras las insultaba. Este acto, considerado un delito de agresión sexual, podría conllevar hasta un año de cárcel. Aunque el agresor está identificado, las activistas aún no han presentado denuncia. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, condenó la agresión, destacando la impunidad percibida por el agresor y subrayando que "nuestros cuerpos son nuestros".

Una agresión en directo. Esto es lo que se vivió frente a la iglesia de los Doce Apóstoles de Madrid, donde iba a tener lugar una misa en honor a Franco tras cumplirse 50 años del día de su muerte.

Dos activistas de Femen que se manifestaban contra el fascismo en dicho lugar, fueron agredidas sexualmente por uno de los asistentes. Con la bandera anticonstitucional y un puro en la mano, el hombre tocó en varias ocasiones los pechos de las dos activistas mientras las insultaban llamándolas "guarras" y "perras".

Un acto por el que podría ser condenado a un año de cárcel, ya que constituye un delito de agresión sexual, y es que en las imágenes que se han difundido se puede ver claramente cómo hizo estos tocamientos sin el consentimiento de ambas mujeres.

De momento, continúa en libertad, y es que para ser juzgado las activistas deberían presentar una denuncia contra él, un hombre que está perfectamente identificado. De momento, desde Femen han pedido "espacio y respeto" para poder decidir qué pasos seguir tras lo ocurrido.

Por su parte, fuentes fiscales explican a laSexta que los delitos de agresión sexual requieren de una denuncia por parte de las víctimas, por lo que no está previsto que se abran diligencias de oficio.

Redondo condena la agresión sexual

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reaccionado condenando lo ocurrido. "Cómo de impune se tiene que sentir para agredir a dos mujeres delante de las cámaras", ha exaltado en sus redes sociales, a lo que ha añadido que "han pasado 50 años y hay quien no ha aprendido nada, pero la sociedad en general sí".

Así, la ministra condenaba esta agresión sexual, que fue retransmitida en directo: "Ya no consentimos que se abuse de mujeres ni se admire a un dictador. Nuestros cuerpos son nuestros".

