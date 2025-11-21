Muere una niña de seis años y otra de cuatro está en la UCI tras ser atendidas en la misma clínica dental de Alzira (Valencia)

Los detalles La fallecida ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria.

Una niña de seis años ha fallecido tras haber sido atendida en una clínica dental privada de Alzira (Valencia), mientras que otra menor, de cuatro años, atendida en la misma clínica, se encuentra ingresada en la UCI del hospital Clínico de Valencia.

Según han informado a EFE fuentes de la Conselleria de Sanidad, a las 16:52 horas de este jueves una niña de seis años ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria, tras haber sido atendida previamente esa misma mañana en una clínica dental privada, según consta en el informe del responsable de la guardia de Urgencias del hospital.

Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito, según las mismas fuentes. Previamente, a las 15:11 horas había acudido al mismo hospital otra niña, de cuatro años de edad, que también había sido atendida esa mañana en la misma clínica dental, con episodio de fiebre, vómitos y somnolencia.

Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de Valencia, donde permanece ingresada, según han trasladado fuentes de la Consellería a laSexta.

Este viernes, el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ha iniciado un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y han ordenado la suspensión cautelar de la actividad de la clínica dental donde fueron atendidas las dos niñas.

Las menores podrían haber estado expuestas a medicamentos en mal estado, según ha podido saber laSexta.

