Alerta por el temporal en Las Vegas: el único que sonríe es Fernando Alonso

Se están produciendo serias inundaciones en Las Vegas a horas de que empiece el Gran Premio de la Fórmula 1.

Alerta en el Gran Premio de Las Vegas por el mal tiempo: por lluvias e inundaciones. Un circuito urbano realmente complicado que podría serlo más con el asfalto mojado. Lo temen los pilotos y así lo han reconocido en la sala de prensa.

"Ya es suficientemente duro...", decía Max Verstappen. Por su parte, George Russell vaticinaba accidentes: "Habrá alguno, hay que intentar no ser tú...".

Ni el propio Fernando Alonso quiere que llueva: "Será divertido de ver, pero no de pilotar...".

Aunque la sonrisa del piloto de Aston Martin en rueda de prensa decía todo lo contrario: "Quizá luchemos por algo...".