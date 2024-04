Mercedes está como no muchos recuerdan. Mercedes está como en esos años antes de Lewis Hamilton. Antes de la entrada de los motores v6. Antes de la era híbrida. Porque están, pero no para ganar. Tampoco para hacer poles. Y no, lo de los podios está también algo lejos. Que se lo digan a Hamilton. Que se lo digan a un Lewis que apenas suma 19 puntos tras cinco carreras y un sprint. Y sí, que se lo digan también a George Russell.

A un Russell que está mejor que su compañero, pero que tampoco está para muchas fiestas. Tiene 33 puntos, un par más que Alonso sabiendo de esa sanción además para Fernando en Australia, y lo cierto es que está ya empezando a mandar mensajes poco sutiles a Mercedes para que se dejen de historias.

Porque tiene una petición. Una sencilla. Una simple. Una que requiere algo tan básico como volver a los orígenes. Y así lo dijo después de la carrera del Gran Premio de China.

"Hay que añadir rendimiento"

"Aquí no hay balas de plata. Hay que añadir rendimiento, centrarnos en lo básico. Todo está en el túnel de viento y en el simulador. Hay, sencillamente, que añadir carga aerodinámica", cuenta Russell en palabras que recogen en 'Motorsport'.

Para él, sin duda, todo es muy simple: "Mi opinión personal es que tan solo hay que añadir carga aerodinámica. Tanta como sea posible. Luego ya veremos esos de las limitaciones".

"A ver en Miami, que tendremos mejoras en el coche. Veremos qué podemos hacer con todo eso", sentencia.

De momento, lo que está haciendo Mercedes es ser cuarto en el Mundial de constructores y de no ser porque Lance Stroll no suma prácticamente nada para Aston Martin más que posiblemente serían quintos.