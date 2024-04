El absurdo accidente de Lance Stroll sigue dando de qué hablar. Tras varios bloqueos por delante durante el procedimiento de resalida del safety car, el piloto canadiense embistió a Daniel Ricciardo en la curva 14, destrozando la carrera del australiano y la suya propia.

El de Aston Martin recibió una penalización de 10 segundos, además de 2 puntos en su licencia, mientras que Ricciardo tuvo que retirarse de la carrera por los daños provocados en el incidente. Todo parece quedarse ahí, pero el piloto de RB ha querido mostrar su enfado con esta acción.

"Puede que, dentro de una hora, cuando lo vea, asuma alguna responsabilidad, pero si no lo hace, no puedo ayudarle, ni nadie aquí. Es muy frustrante. Los incidentes de carrera pasan, pero detrás de un coche de seguridad, eso nunca debería suceder. Lo que me hizo hervir la sangre es que vi su cámara onboard, para verlo desde su perspectiva", comenzó el australiano.

"Y tan pronto como empezamos a frenar, puedes ver su casco girar a la derecha, mirando el vértice de la curva 14, ni siquiera está mirando. No sé qué está haciendo, dónde tiene la cabeza, pero lo único que tiene que hacer es preocuparse por mí en esa situación, y claramente no lo estaba haciendo. A ver qué dice a los medios, pero si va a por mí, entonces diré más…", recalcaba tras la carrera.

El piloto de Visa Cash App RB enfureció por completó cuando le mostraron los comentarios de Stroll por la radio: "Había empezado a calmarme poco a poco, y entones me dijeron lo que Lance [Stroll] piensa del incidente. Aparentemente, soy un idiota y fue mi culpa, eso me hizo hervir la sangre, porque está claro como el agua, y además detrás de un coche de seguridad".

"Lo único que hay que hacer es vigilar al coche de delante, no podemos predecir lo que va a hacer el líder, la carrera no empieza hasta la línea de control. Estoy haciendo todo lo posible para no decir lo que quiero decir, pero que le jodan, y además estoy siendo amable, pero si eso es lo que piensa…", sentenció.