Se siguen sucediendo las reacciones a la sanción de Fernando Alonso en Australia. Guenther Steiner, el que hasta la temporada pasada era el jefe de Haas, no ha dudado a la hora de dar su punto de vista sobre la decisión de los comisarios de penalizar al piloto de Aston Martin.

Alonso recibió una penalización tras la carrera de 20 segundos después bajar la velocidad antes de la curva 6, algo que provocó el desconcierto de un Russell que acabó en el muro. Esta sanción ha abierto el debate sobre lo que debe considerarse como una defensa hábil o cuando se está sobrepasando el límite. Para Steiner, el ser claro a la hora de explicar la sanción, es clave.

“No he visto los datos, solo leí lo que todos ustedes han leído, que él estaba frenando y pisando el freno y cosas como esta. Creo que ahora estamos en un punto en el que lo tuvimos con Kevin Magnussen donde estaba defendiendo en Arabia Saudí, ahora Fernando defendiendo la posición", señaló el italiano a 'Racer'.

“Pero además, el veredicto de los comisarios (estás equivocado pero tienes razón) no me quedó muy claro. Te sancionan, pero no sabemos si deberías recibir la sanción. Es como que te digan: 'Te doy la penalización, pero no estoy seguro de si has hecho algo mal'. Así que creo que tiene que ser un una postura más clara, que también debe ser la misma para todos", agregó.

Aston Martin no apeló la decisión y el asturiano acabó siendo relegado a la octava posición, a pesar del inconsistente comunicado con el que la FIA trató de justificar la sanción tras la conclusión del Gran Premio.