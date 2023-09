De la victoria a la sexta plaza. Así ha sido la semana para Carlos Sainz. Para un piloto queganó en Singapur haciendo una carrera prácticamente perfecta. Para un piloto que, en Japón, ha pagado la somnolencia de Ferrari a la hora de tomar decisiones. Porque el coche, un coche con un ritmo excelso, ha quedado por detrás de un Mercedes por la inoperancia que ha habido en el muro.

Por no reaccionar con rapidez. Por no saber lo que había que hacer. O, mejor dicho, por no hacerlo cuando había que hacerlo. Porque Lewis Hamilton les lanzó un 'undercut'. Un 'undercut' que al final dio resultado.

El inglés, quinto, hasta sonreía por haber dejado detrás al Ferrari del número 55: "Eran más rápidos que nosotros... así que felices estamos".

"Se nos ha escapado al final"

Y Sainz lo sabía. Sainz sabía que se les ha ido en la parada final. Que se ha quedado sin unos buenos puntos en esa lucha que mantiene con Charles Leclerc por ser el Ferrari número 1.

"Se nos ha escapado todo al final. Nos hemos quedado fuera mucho tiempo", afirma.

Algo que lamenta: "He sido rápido, con una buena salida y bien con las gomas y con el ritmo. El resultado no refleja esto. Lo perdimos todo en la última parada".

"Estábamos cuatro segundos por delante y..."

"Éramos más rápidos que Mercedes. Íbamos cuatro segundos por delante antes de la parada y salimos ocho por detrás", sentencia Carlos.

Sainz, con su sexto puesto en Japón, es quinto con 150 puntos. Son 24 menos que Alonso... y 15 más que Leclerc.