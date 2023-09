El Gran Premio de Singapur ha dejado tras de sí una de las mejores carreras de Carlos Sainz en toda su trayectoria en la Fórmula 1. La victoria, después de haber conseguido la pole, ha hecho que incluso el propio 'Gran Circo' galardone al piloto de Ferrari con la máxima nota posible en los famosos 'Power Rankings'.

Unas notas que son puestas por cinco expertos seleccionados específicamente por la Fórmula 1 y que se imparten teniendo en cuenta la actuación personal de cada piloto a lo largo del fin de semana, sin tener en cuenta el rendimiento del monoplaza de cada uno de ellos.

Y, en un fin de semana en el que Carlos Sainz ha estado primero en casi todas las sesiones, el piloto madrileño se ha llevado el 10 y valoran su carrera como "una actuación de primera clase".

El podio de las notas de Singapur lo cierran Lando Norris con un 9,4 y el joven Liam Lawson, que ya ha conseguido sus primeros puntos con AlphaTauri, con un 8,8. Leclerc, con un 7, cierra el 'top 10' y Fernando Alonso, una vez más, no está entre los diez primeros.

A perfect performance from Carlos Sainz 🔟/🔟

The @aramco Power Rankings from the #SingaporeGP have landed ⚡️#F1pic.twitter.com/DKun1hVCuG