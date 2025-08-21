Bagnaia reconoce que su puesto en Ducati está en peligro: "Si no puedo quedarme..."

El italiano asume que existe la posibilidad de que no continúe en la fábrica de Borgo Panigale en 2027, aunque su prioridad es volver a ganar de rojo.

Los malos resultados de Pecco Bagnaia en la presente temporada y el gran nivel que están mostrando tanto Alex Márquez como Fermín Aldeguer han conllevado que se empiece a elucubrar con la posibilidad de que Ducati releve al italiano para ponerle un nuevo vecino de box a Marc.

De hecho, tras Austria, Gigi Dall'Igna, director general de la marca, reconoció que el 'rookie' de El Palmar es una opción clara para un futuro no muy lejano.

Sobre este escenario le han preguntado a Bagnaia en la rueda de prensa previa al fin de semana en Hungría, y el '63' ha reconocido que existe dicha posibilidad.

"No lo sé. Sinceramente, es algo en lo que no estoy pensando. Si puedo quedarme, me quedaré. Si no, intentaré ir a otro sitio", ha explicado.

Eso sí, su intención es seguir de rojo en un equipo Ducati que, según él, aún no ha comenzado a pensar en la pareja de pilotos de 2027.

"Mi prioridad es volver a ganar con mi moto, con mi equipo, y nunca pensar en cambiar. Creo que nadie ha empezado a pensar en ello todavía", ha zanjado.