Ya ha pasado la clasificación del Gran Premio de Japón, pero lo ocurrido en la misma sesión en Singapur sigue dando de qué hablar. Más después de la confesión de la FIA que tenía que haber sancionado a Max Verstappen por estorbar a varios pilotos.

El neerlandés obstaculizó a sus rivales parándose en el carril de boxes y estorbó las vueltas de Yuki Tsunoda y Logan Sargeant durante la clasificación de Marina Bay. Pese a que investigaron las tres acciones, el actual campeón del mundo salió de ellas con un par de reprimendas y sin sanción deportiva.

A la llegada a Japón, la organización reconoció que debió haber sancionado con al menos tres posiciones en parrilla a Verstappen, una confesión de buena fe que no ha acabado de sentar bien en el paddock.

Uno de los que ha respondido a ello ha sido Carlos Sainz, que tiró de ironía tras una pregunta de 'We are the Race': "Es una pena que la persona que está dominando y ganando casi todas las carreras sea el que se salga con la suya mientras que todos los demás han tenido sanciones este año".

Por último, Sainz añadió que espera que los comisarios "aprendan" para que estos casos no vuelvan a ocurrir.