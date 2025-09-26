Las llamativas dudas de Marc Márquez antes del Gran Premio de Japón: "No tengo la sensación..."

El de Cervera ha reconocido no estar del todo convencido con el ritmo que ha impuesto con la Ducati durante las primeras sesiones de entrenamientos libres.

Marc Márquez está muy cerca de conseguir su noveno título mundial. El de Ducati necesita solo salir del Gran Premio de Japón con tres puntos más de ventaja sobre su hermano Álex. En estos momentos, Marc le saca al de Gresini 182 puntos y necesita que la distancia sea de 185 tras la carrera del domingo.

Sin embargo, y a pesar de haberse clasificado directamente para la 'Q2' de la clasificación, Marc no ha quedado muy satisfecho con su comienzo de gran premio en el circuito de Motegi: "La verdad que ha sido un día complicado en el sentido de que no tenía las sensaciones que buscaba o que pretendía y nos hemos liado un poquito más de la cuenta por la tarde".

"Pero nervioso por el título no, más que nada por cuando, lógicamente, cuando uno no encuentra las sensaciones que quiere, pues busca lo más rápido posible encontrarlas. Y hoy hemos querido encontrarlas demasiado rápido. Cuando nos hemos calmado un poquito y hemos buscado, pilotado de otra manera, buscado mejorar el pilotaje, es cuando, al final de la sesión, he ido mejo", ha asegurado Marc en unas declaraciones para los micrófonos de 'DAZN'.

El ocho veces campeón del mundo no podrá certificar el título en la carrera al 'sprint'. Deberá hacerlo el domingo, en la prueba larga. En el caso de cerrar matemáticamente la pelea por el campeonato, Marc se coronaría en la 'Casa de Honda', escudería con la que ha conseguido casi todos sus éxitos como piloto.