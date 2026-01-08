Checo Pérez desvela la desorbitada factura de un psicólogo a Red Bull: 7.000 euros por una llamada

"Tengo la mejor referencia que existe": 'Checo' Pérez asume la realidad y se rinde a Max Verstappen

Durante sus años en la escudería austríaca, el piloto mexicano vivió varias experiencias llamativas que ahora, a las puertas de su vuelta a la parrilla, ha querido recordar.

En mitad de los preparativos para su regreso a la Fórmula 1 como parte del undécimo equipo, Cadillac, 'Checo' Pérez ha comentado sin pelos en la lengua lo vivido dentro de Red Bull durante los cuatro años que vivió como compañero de Max Verstappen. Lo que calificó como "el peor trabajo que hay en la Fórmula 1". El piloto ha destacado en las últimas horas una costosa sesión de terapia que recibió en aquella etapa.

Tras los complejos años de Pierre Gasly y Alex Albon como segundos coches del equipo, el mexicano asumió la difícil papeleta en 2021. "En cuanto llegué a Red Bull, en las primeras carreras, cuando no estaba dando resultados, (me dijeron): 'Lo que necesitas es un psicólogo'", asegura para el podcast 'Cracks'.

Siguiendo el consejo, el piloto recuerda la insólita anécdota que vivió en los talleres de la escudería austriaca: "Un día llego a la fábrica de Red Bull y me dicen: 'Oye, hay una factura para ti de 6.000 libras (6923euros) del psicólogo'. Y les digo: '¿podéis enviársela a Helmut (Marko)? Él la pagará'. Eran 6.000 libras solo por una llamada".

"La llamada funcionó", bromeaba Sergio Pérez: "Con esta sesión ya estamos listos... Ya curados por el psicólogo, los resultados empezaron a llegar".

Finalmente en 2024, tras unos años sólidos a la sombra de Max, salió de Red Bull: "Tienes a todo tu equipo en contra. Públicamente fue muy difícil. Solo alguien muy fuerte mentalmente puede soportar algo así".