Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner en Corea del Sur: horario y dónde ver en televisión

El primer enfrentamiento de la temporada entre ambos titanes será este sábado 10 de enero en un partido de exhibición en Seúl.

En los días previos a la celebración del primer 'Grand Slam' de 2026, el Open de Australia, que arranca el 18 de enero, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se batirán en un partido amistoso en Seúl, capital de Corea del Sur.

Tras la victoria del italiano en el último enfrentamiento del calendario pasado por el título de las ATP Finals, el murciano buscará la revancha. Será también la primera prueba para Carlitos tras la sonada ruptura con el que ha sido su entrenador durante toda su trayectoria deportiva, Juan Carlos Ferrero, por ahora, Samuel López le sustituirá.

El top uno buscará estrenarse de la mejor forma posible y para ello pasa por batir a la segunda mejor raqueta del mundo. Sería el inicio ideal al año justo antes del torneo que puede situar a Alcaraz en el 'hall of fame' del tenis a sus 22 años en caso de victoria, lo que le daría entrada al selecto grupo de jugadores que han obtenido los cuatro grandes.

Horario y dónde seguir por televisión

El partido de exhibición entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en Seúl tendrá lugar el sábado 10 de enero a las 16:00 horas locales, que coinciden con las 08:00 horas de la mañana en España.

Se podrá seguir por televisión en exclusiva a través de 'Movistar+'.