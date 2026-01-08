La DGT dará un "plazo razonable" antes de empezar a multar por no llevar la baliza V16

Los detalles El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, detalla que los agentes aplicarán un "plazo de flexibilidad razonable" y no inspeccionarán en las próximas fechas si los conductores llevan en sus vehículos el nuevo dispositivo de preseñalización.

Desde el 1 de enero, la baliza V16 es el único dispositivo legal para señalizar averías en carreteras, reemplazando a los triángulos reflectantes. La DGT ha hecho obligatorio llevarla en los vehículos, con una multa de 80 euros por incumplimiento. Sin embargo, la Policía y la Guardia Civil aplicarán un "plazo de flexibilidad razonable" antes de multar. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, apoya la medida, señalando que reducirá los atropellos, que el año pasado causaron 103 muertes. Marlaska enfatiza que el objetivo no es sancionar, sino salvar vidas, y espera que todos los vehículos cuenten con la baliza.

La baliza V16 es, desde el pasado 1 de enero, el único dispositivo legal para señalizar averías o accidentes en las carreteras, reemplazando definitivamente a los tradicionales triángulos reflectantes. De hecho, la DGT modificó la regulación, haciendo obligatorio llevar este dispositivo en el interior de los vehículos bajo multa de 80 euros a quien no disponga de él.

Sin embargo, tanto la Policía como la Guardia Civil aplicarán un "plazo de flexibilidad razonable" antes de comenzar a multar a aquellos conductores que aún no dispongan de este dispositivo. Así lo ha reconocido la propia DGT este jueves durante la presentación del balance provisional de siniestralidad vial de 2025. No obstante, aclara que sí serán sancionados aquellos que sufran una incidencia y no dispongan de la baliza para señalizarla.

No obstante, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha respaldado al director general de Tráfico, Pere Navarro, calificando la implementación de la baliza como una decisión "imprescindible para frenar la sangría de atropellos en carretera" después de que este tipo de accidentes se cobrasen la vida de 103 personas el pasado año, representando uno de cada diez fallecidos en las carreteras. Marlaska sostiene que, con el uso de las balizas, se reducirán significativamente los atropellos.

"Nuestro objetivo no es multar"

Marlaska ha asegurado que, a diferencia de lo que han asegurado desde algunos sectores de la oposición, el objetivo de la baliza no es imponer multas a los conductores que no la lleven ni obligarles a afrontar un nuevo gasto al comprarlas: "Nuestro objetivo no es sancionador o recaudatorio, lo que nos mueve es la obligación de salvar vidas".

El titular de Interior ha explicado que su Ministerio aún no dispone de datos de cuántos vehículos ya cuentan con la V16. "Espero que lo tengan todos porque es obligatorio desde el 1 de enero", ha añadido antes de mostrar su satisfacción porque los conductores están cada vez más habituados a utilizar este dispositivo cuando sufren una incidencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.