Sánchez condena las ansias imperialistas de Trump y advierte del "peligroso precedente" que se crea: "Es una derrota para las democracias"

Los detalles El presidente del Gobierno pide que España esté presente en el proceso de transición de Venezuela hacia una democracia. "No podemos callarnos ante amenazas tan implícitas al derecho internacional", ha denunciado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado duramente las acciones de la administración de Donald Trump en Venezuela y Groenlandia, calificándolas de "amenaza implícita al derecho internacional". En la Conferencia de Embajadores, Sánchez enfatizó que España debe denunciar estas amenazas, destacando que "las palabras importan". También criticó la actuación estadounidense en Venezuela, refiriéndose a la "supuesta victoria" de Nicolás Maduro como ilegítima. Sánchez aboga por una transición democrática en Venezuela sin injerencias externas y resalta la cooperación internacional basada en la Carta de las Naciones Unidas. Además, anunció que pedirá al Congreso el envío de tropas a Palestina para una futura fuerza de paz.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado con dureza contra las acciones llevadas a cabo por la administración estadounidense, liderada por el presidente Donald Trump, en Venezuela y en Groenlandia, unos anhelos imperialistas que suponen para Sánchez una "amenaza implícita al derecho internacional".

"Es relevante que se escuche la voz de España a la hora de denunciar la amenaza sobre Dinamarca. No se puede aceptar como país ni como Gobierno, no podemos callarnos ante esa amenaza al derecho internacional. Las palabras importan, allanan el camino a lo impensable. No hay que callarse", ha asegurado en la Conferencia de Embajadores y Embajadoras celebrada este jueves.

Para Sánchez, en el contexto actual "no caben tibiezas ni medias tintas" y ha sido tajante a la hora de criticar la actuación estadounidense en suelo venezolano: "La respuesta a la ilegitimidad no puede ser cometer una ilegalidad". Esa ilegitimidad a la que se refiere Sánchez es la "supuesta victoria" que se otorgó Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales venezolanas.

El líder del Ejecutivo pide que España forme parte del proceso de transición a la democracia en Venezuela, un futuro que "tienen que decidir los venezolanos y no un país extranjero", según Sánchez, que ha insistido en que defenderán un futuro en Venezuela "sin injerencias externas".

"Somos europeos. España es pro atlantista, pero eso no significa vasallaje: es cooperación de igual a igual con Norteamérica. Queremos estar en el centro del rearme moral por dignidad, siendo referentes a nivel internacional", ha comentado un Sánchez que ha aludido a la Carta de las Naciones Unidas a la hora de "defender un orden internacional basado en reglas".

Sánchez pedirá al Congreso el envío de tropas a Palestina

En su comparecencia, Sánchez ha destacado temas como la lucha contra el cambio climático, el compromiso con la OTAN o la defensa de un modelo migratorio "legal, seguro y ordenado". El presidente del Gobierno afirma que España "siempre estará en contra de externalización las políticas migratorias y crear esos centro de migrantes fuera de las fronteras", como apuestan países como Italia, descartando además la existencia de un "efecto llamada" y destacando que la migración irregular "solo representa el 6% del total".

Dentro de estos mensajes, Sánchez ha avanzado que pedirá al Congreso de los Diputados la aprobación del envío de tropas en Palestina para una eventual fuerza de paz una vez se ponga fin al conflicto en Oriente Próximo. "Eso es lo que propondré al Congreso como también propondré al Congreso, cuando esa oportunidad se produzca, el que podamos desplegar tropas de paz en Palestina", ha comentado Sánchez, que denuncia que la situación en el enclave "sigue siendo intolerable".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.