El brutal dato de Marc Márquez que evidencia su superioridad en el Mundial de MotoGP

El de Cervera ha dominado en todos los aspectos del mundial y en los Libres del GP de Japón ha certificado un nuevo registro en el que también es el más eficaz.

Marc Márquez está a las puertas de conseguir su noveno mundial de motociclismo. El de Cervera tiene la oportunidad de certificar de manera matemática el campeonato si sale del circuito de Motegi con tres puntos o más sobre su hermano Álex Márquez principal perseguidor en la clasificación general.

El de Gresini, sin embargo, no ha comenzado el fin de semana de la mejor forma. Deberá clasificarse para la 'Q2' en la madrugada del próximo sábado debido a una caída en la sesión de este viernes. Es la primera vez en la temporada que el pequeño de los Márquez deberá pasar por la 'Q1'.

Este registro deja a Marc como el único piloto del Mundial de MotoGP que no ha pasado por la 'Q1' en lo que va de temporada. El de Cervera ha esquivado siempre tener que pasar ese filtro firmando grandes tiempos en cada una de las sesiones de entrenamientos libres.

Márquez demuestra una vez más la superioridad con la que ha dominado un Mundial que ya roza con la yema de los dedos. El de Ducati es infalible y lo ha sido durante todo el año, de ahí, que no haya tenido prácticamente rival a lo largo de toda la temporada.

Motegi puede ser testigo del noveno título de Márquez en un escenario que es muy especial para el español. La casa de Honda, la escudería que tantos éxitos le dio, podría ver en primicia como su pupilo más querido se corona por novena vez en su vida como campeón del mundo.