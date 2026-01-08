¿Cuántos Grand Slams ganarán Alcaraz y Sinner en 2026?: Corretja y otros tenistas se mojan

Alex Corretja, Tim Henman, Barbara Schett y Laura Robson han respondido a la pregunta que muchos se plantean sobre los Grand Slams que ganarán los dos mejores tenistas del mundo.

La temporada 2026 del circuito ATP se plantea como un año interesante debido a la rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, la búsqueda del tercero en discordia que pueda destronarlos y el futuro del español sin Juan Carlos Ferrero en su equipo.

Además de las cuestiones ya planteadas, cuatro extenistas han sido preguntados por 'Eurosport Alemania' acerca del número de Grand Slams que ganarán Alcaraz y Sinner este año, y sus predicciones son similares.

En concreto, Alex Corretja, exnúmero dos del mundo en 1999, Tim Henman, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, Barbara Schett y Laura Robson, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012; se han mojado acerca del número de majors que ganará cada uno.

En el caso de Corretja y Robson, ambos apuestan por que Sinner y Alcaraz volverán a repartirse los Grand Slams, llevándose dos cada uno. "Es muy difícil decirlo, especialmente después de que Carlitos se separara del entrenador Juan Carlos Ferrero. El año pasado, dije que dividirían los títulos. Este año digo... que volverá a ser así", apunta el español. "Yo digo que dividirán los títulos otra vez, 2:2", añade la medallista.

Por parte de Henman y Schett, su apuesta se inclina hacia el tenista italiano con tres Grand Slams para su palmarés personal, mientras que Carlitos solo ganará uno. "Creo que Sinner ganará más Grand Slams", afirmó Schett.

Australia será el primer reto

El primer paso de los mejores tenistas del mundo para llevarse el primer Grand Slam del año será el Open de Australia. Ambos parten como favoritos para llevarse el trofeo, aunque Sinner tiene 'cierta' ventaja. "Para Sinner es un lugar idílico, el balón y las condiciones le vienen perfectas", destaca Corretja sobre el italiano y su paso por Melbourne.

"Para Carlos es el único Grand Slam que no ha triunfado, pero creo que acabar 2025 con más frescura le podría haber permitido llegar con más energía a la pretemporada y encontrar su mejor versión en Melbourne. Es un reto muy bonito para él. Sin embargo, no será fácil para nadie", concluye el extenista español.