El Gobierno y la iglesia española llegan a un acuerdo para la reparación económica de las víctimas de pederastia

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se celebra en La Moncloa, este martes.

Los detalles El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha cerrado un acuerdo con la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos, según ha anunciado el Gobierno a primera hora de este jueves.

En un acuerdo histórico firmado en el Palacio de Parcent, el Gobierno español y la Iglesia católica han establecido un sistema para reparar y reconocer a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico, cuyos casos no pueden seguir la vía judicial. El acuerdo, suscrito por el ministro Félix Bolaños y líderes eclesiásticos, responde a las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Se creará un sistema mixto Iglesia-Estado, donde las víctimas podrán iniciar el proceso ante una unidad del Ministerio de Presidencia. La Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo propondrá resoluciones que serán evaluadas por la Iglesia. En caso de desacuerdo, una Comisión Mixta intentará alcanzar un consenso. Este es el cuarto acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia en las últimas legislaturas, tras pactos sobre inmatriculación, fiscalidad y el Valle de Cuelgamuros.

Acuerdo histórico en el madrileño Palacio de Parcent. Acuerdo histórico al que han llegado el Gobierno y la iglesia católica en España. Acuerdo que se ha firmado a las 09:30, en un acto en el que han estado Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones Institucionales, junto a Luis Argüello y Jesús Díaz Sariego, presidentes de la Conferencia Episcopal Española y de la Conferencia Española de Religiosos. Acuerdo que tiene como objetivo la reparación y el reconocimiento a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico para las que ya no es posible la vía judicial.

Para las víctimas cuyos casos no tienen recorrido legal. Para las que, además, no quieren acudir a la comisión que estudia los casos y que ven cómo se abre la opción de hacerlo gracias a la figura del Defensor del Pueblo, gracias a un sistema que cuenta con la aprobación del Gobierno de España y la Iglesia católica.

Que cumple con las recomendaciones del Defensor del Pueblo y que pondrá en marcha un sistema mixto Iglesia-Estado con participación de las víctimas y reparaciones económicas o de cualquier otra naturaleza a cargo de la Iglesia. Acuerdo al que se ha llegado desde que la Conferencia Episcopal aceptase a finales de noviembre la propuesta del Gobierno para atender y reparar a las víctimas de abusos sexuales.

Una en la que se abría la vía del Defensor del Pueblo para las víctimas que no quisieran acudir a la comisión impulsada por la Iglesia.

El nuevo mecanismo de reparación prevé que la víctima inicie el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones en las Cortes. Será esta la encargada de trasladar el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que será quien realice una propuesta de resolución y, en caso de que toque, reparación que puede ser simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica atendiendo a lo solicitado por la víctima.

Dicha propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a las Víctimas de abuso, conocido como CPRIVA, que la evaluará y emitirá un informe. Si hay conformidad, la propuesta tendrá un carácter definitivo.

Si no la hubiera, ya sea por la persona solicitante o por la CPRIVA, se convocará una Comisión Mixta con participación de las asociaciones de víctimas que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime.

En caso de persistir la disconformidad, corresponderá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo adoptar la resolución definitiva.

La Iglesia, una vez concluido el proceso, deberá cumplir con las medidas reparadoras en plazo. En caso de no hacerlo la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable serán la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos quienes garanticen su cumplimiento.

Después de más de 20 años sin cerrar acuerdo alguno con la Iglesia católica, este es el cuarto que alcanzan el ministro Félix Bolaños y las autoridades eclesiásticas en las dos últimas legislaturas. Entre ellos están el pacto sobre inmatriculación de bienes, el convenio en materia de fiscalidad para que todas las propiedades de la Iglesia paguen contribuciones especiales y el impuesto sobre construcciones, la resignificación del Valle de Cuelgamuros y, desde este 8 de enero de 2026, la reparación y el reconocimiento de las víctimas de abusos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.