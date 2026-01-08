La verdad sobre Renee Nicole Good, la mujer asesinada por el ICE en Minneapolis: escritora de 37 años y madre de 3 hijos

Una mujer llora ante el monumento improvisado en el lugar en el que Renee Nicole Good fue asesinada a tiros por el ICE.

El contexto Tenía 37 años, adoraba escribir y vivía una vida relajada con sus 3 hijos en Minneapolis. Su madre, su padre y sus vecinos la recuerdan como "una persona maravillosa".

En las últimas horas Minneapolis, la mayor ciudad de Minnesota (Estados Unidos), ha vivido un gran revuelo relacionado, una vez más, con las controvertidas acciones del ICE. Un agente de este Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mataba a una mujer en la ciudad durante el miércoles 7 de enero.

El agente abría fuego contra la conductora de un vehículo que, según la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), "usó su vehículo como arma, intentando arrollar a los oficiales en un intento para matarlos". Donald Trump aseguraba que se trataba de una "agitadora profesional" por "atropellar de manera agresiva a un oficial de ICE" que disparó "en defensa propia". El vídeo del momento se difundía en redes sociales y parecía contradecir tal argumento.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, señalaron que las imágenes muestran que la abatida conducía su auto lejos de los oficiales y fueron ellos quienes se acercaron a agredirla.

Ante tal asesinato, tras comprobar dichas imágenes, la población estadounidense se dividía entre dos versiones que algunos expertos ya señalan como "la real y la del Gobierno". Cientos de personas decidían salir a la calle para protestar tras el asesinato, sobre todo tras conocer la descripción de la víctima mortal: una mujer de 37 años, poeta y madre de tres hijos. Familiares y vecinos de la mujer asesinada confirmaban su identidad a diferentes medios de comunicación para defender a Renee Nicole Good, con nombre y apellidos.

Las protestas contra el ICE y en homenaje a Renee se han convocado incluso en Nueva York.

Todo lo que se sabe sobre Renee Nicole Good

Diferentes medios de comunicación estadounidenses han podido entrevistar a amigos y familiares de la víctima, y The New York Times cuenta con la confirmación de varios funcionarios locales: la víctima mortal de los disparos del ICE era Renee Nicole Good.

Murió tras recibir tres disparos directos mientras conducía su camioneta Honda Pilot color negro en la avenida Portland, a poca distancia de su casa. Su madre, Donna Ganger, la recuerda como "una de las personas más buenas que he conocido" en una entrevista con el medio local de Minnesota Star Tribune. "Extremadamente sensible, cuidó de los demás toda su vida, era cariñosa, sabía perdonar, era un ser humano extraordinario" son las palabras de Donna sobre su hija.

Tenía 37 años, sus seres queridos aseguran que nunca había estado involucrada en enfrentamientos, ni con las fuerzas del orden ni con los manifestantes en contra del ICE, "no tenía nada que ver" con esos temas, asegura su madre.

Estudió Escritura Creativa en la Universidad Old Dominion de Norfolk (Virginia), y su presidente Brian O. Hemphill lamenta hoy la pérdida de una estudiante al que recordaban "escribiendo, leyendo o hablando sobre escritura. Ve maratones de películas y hace arte con su hija y sus dos hijos." Así la definía la breve biografía que le dedicaron al ganar su premio de poesía para estudiantes.

Con su asesinato, el ICE deja sin madre su hija y sus dos hijos, de 15, 12 y 6 años. Su padre, Tim Ganger, la define como "una persona maravillosa" que "tuvo una vida buena, pero dura" en una entrevista con el Washington Post.

Renee Nicole Good se convierte en la quinta muerte durante los operativos anti inmigración bajo el Gobierno de Donald Trump, según datos recopilados por The Trace, la organización de periodistas dedicada a recopilar los datos de violencia con armas de fuego en Estados Unidos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.