La borrasca Goretti no da tregua: un temporal marítimo con fuertes vientos y lluvias pone en alerta el norte peninsular

Nieve en la carretera LU 633 en el Alto do Poio en Lugo este martes.

El contexto Goretti constituye la séptima borrasca y DANA de gran impacto de la temporada y llega pocos días después del paso de Francis, que ha dejado cientos de incidencias, sobre todo en Andalucía.

La borrasca Goretti se formará entre el jueves y el viernes, provocando un temporal marítimo en el norte de España con viento y lluvias, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esta borrasca, nombrada por el servicio meteorológico francés, es la séptima de gran impacto de la temporada y se desarrollará rápidamente debido a una ciclogénesis explosiva. Aunque afectará más a Europa occidental, en España se prevén lluvias y vientos fuertes en el norte. Tras un periodo de frío gélido, las temperaturas subirán el jueves, pero volverán a descender el viernes, con nevadas a partir de 500 metros en el norte peninsular.

La borrasca Goretti se formará entre este jueves y este viernes y dejará un temporal marítimo en el norte de España con viento y lluvias, según ha informado este miércoles la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través de su cuenta de 'X'.

De acuerdo con el organismo estatal, Goretti experimentará una ciclogénesis explosiva.

Nombrada por los servicios meteorológicos franceses, la profunda borrasca Goretti se formará entre los días 8 y 9 de enero y dejará un fuerte temporal en Europa occidental, aunque tendrá menor impacto en España.

No obstante, se prevé que cause temporal marítimo en el norte, con lluvias y vientos, según ha informado este miércoles la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web. Goretti llegará al país tras la reciente borrasca asimismo de gran impacto Francis, que después de interactuar con una masa de aire ártico ha dejado unas navidades blancas estos días en amplias zonas de España, además de fuertes lluvias y vientos, junto con temperaturas muy bajas.

Pese a la nueva borrasca, mañana se prevé un tiempo anticiclónico en la mayor parte de la península y Baleares, en donde las temperaturas ascenderán de forma generalizada y acusada, especialmente en el tercio oriental y el archipiélago.

Sin embargo, el viernes las temperaturas máximas descenderán de nuevo en el extremo norte peninsular y zonas de montaña, y predominarán las precipitaciones en la mayor parte del territorio. La nieve bajará ese día a cotas de 500 metros en la mitad septentrional, con acumulados significativos en montañas del extremo norte.

Este jueves subirán las temperaturas

Para este jueves, se prevén aumentos notables de las temperaturas en la Península y Baleares, más acusados en las mínimas. Además, soplará viento del oeste fuerte con rachas muy fuertes en Galicia, Cantábrico, montañas del tercio norte e interiores de la fachada oriental y puntualmente, en el litoral mediterráneo.

Se prevé un tiempo anticiclónico en la mayor parte de la península y Baleares, en donde las temperaturas ascenderán de forma generalizada y acusada, especialmente en el tercio oriental y el archipiélago donde llegarán a aumentos notables para las mínimas, pudiendo serlo también para las máximas.

El viernes, el tiempo en la península y Baleares vendrá marcado por el paso de un frente atlántico, con predominio de precipitaciones en la mayor parte del territorio, más abundantes en el norte y noroeste peninsular, con posibilidad de ser fuertes y persistentes en el Cantábrico y Pirineo occidental.

Nevadas el viernes en el norte a partir de 500 metros

La cota de nieve irá bajando del entorno de los 1.500 metros al de los 500 metros en la mitad norte peninsular, con probables acumulados significativos en montañas del extremo norte, en donde bajarán las temperaturas máximas, aunque subirán en el centro y mitad sur.

Predominará el viento moderado en la península y Baleares, llegando a fuerte en las islas y litorales peninsulares, y con rachas muy fuertes en regiones de interior de los tercios norte y oriental peninsulares.

