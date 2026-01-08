Aldama apunta a Ábalos y a Koldo: reconoce los delitos de organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada

Los detalles La defensa de Víctor de Aldama considera "muy cualificada" la atenuante de confesión del empresario y añaden que ha mantenido una colaboración "proactiva" con la Justicia, la cual ha permitido "impulsar y ampliar la investigación".

La defensa de Víctor de Aldama reconoce los delitos de organización criminal, cohecho pasivo y aprovechamiento de información privilegiada en un escrito que deja muy señalados a José Luis Ábalos y Koldo García. El escrito, al que ha tenido acceso laSexta, se presenta en el marco del primer juicio del caso Koldo por el amaño en las adjudicaciones de mascarillas en el Ministerio de Transportes, que se celebrará en los próximos meses. En él, la defensa pide que se rebajen en un grado las penas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción (que ascienden en total a siete años de cárcel) por la colaboración "proactiva" que ha mantenido durante toda la investigación.

Aldama asegura que el "ánimo de enriquecimiento" que mantenía junto a Ábalos y Koldo hizo que los tres "convinieran" que podían "contratar con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad", dado "el cargo que ostentaba en el Gobierno de España y también en el partido socialista", algo que podía "favorecer" los intereses de la trama.

Para la defensa de Aldama, su colaboración "se ha traducido en escritos, evidencias documentales y varias declaraciones judiciales confesando los hechos criminales en los que había participado el mismo, contribuyendo al esclarecimiento de los hechos y la determinación de la participación de los demás acusados".

"Víctor de Aldama fue la persona que, en beneficio propio y de terceros, aprovechando su influencia sobre el también investigado Koldo García Izaguirre y sobre el mismo José Luis Ábalos Meco, garantizada mediante el pago continuado de elevadas cantidades de dinero, consiguió para sí o para terceros y con beneficio económico propio, la adjudicación de determinados contratos. En la organización así conformada, Víctor de Aldama era el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la Administración para, articulando sus intereses, hacerlos valer con preferencia y de manera arbitraria ante aquella, siempre a cambio de la correspondiente prestación económica, de la que igualmente hacía partícipes a José Luis Ábalos y a Koldo García", detalla el escrito.

El escrito también ratifica el pago de comisiones a Ábalos y Koldo, las cuales "fueron solicitadas por ambos por este concepto en la cuantía de 2.000.000 y 500.000 euros, respectivamente". Aldama también matiza el pago de las vacaciones a Ábalos en el chalet de Villa Parra: "El Sr. de Aldama no realizó un desembolso específico para que D. Koldo García abonara las rentas del chalet 'Villa Parra', sino que se realizaría por el Sr. Koldo García con cargo a los fondos líquidos que le venía proporcionando el Sr. de Aldama en virtud del acuerdo global de pagos de comisiones al objeto de que estos le facilitaran la obtención de contratos públicos o la práctica de cuantas gestiones pudiera convenirle realizar bien en el propio MITMA, bien en otros departamentos de la Administración Pública, como expresa el escrito del Ministerio Fiscal, sin descartar que ese pago pudiera proceder de fondos allegados por otros empresarios con los que los Sres. Ábalos y García mantenían relaciones al margen del Sr. de Aldama".

La defensa también ha pedido que comparezcan en el juicio como testigos los empresarios Juan Carlos Cueto, presunto comisionista en el 'caso Koldo', y Claudio Rivas, a quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala como supuesto cabecilla en la presunta trama de hidrocarburos relacionada con la empresa Villafuel. También pide las declaraciones como testigos de los jefes de gabinete de Teresa Ribera y Reyes Maroto, de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y de la exnovia de Ábalos, Jésica Rodríguez.

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan los misma pena que el Ministerio Público.

