El jefe de Mercedes alerta a McLaren: "Con Verstappen siempre hay que tener cuidado..."

Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, dice que para que Max llegue a luchar por el título de la Fórmula 1 "todo le tiene que salir bien".

La distancia se está estrechando entre los dos McLaren y Max Verstappen. Ni Oscar Piastri ni Lando Norris deben relajarse porque por detrás llega el cuatro veces campeón de la Fórmula 1. Y no perdonará. Cada oportunidad que se le presente la aprovechará y se acercará en la tabla.

Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, ha advertido a los papaya: sí ve a Max capaz de luchar por el título de 2025.

Así lo dice en palabras que recoge 'Motorsport' este martes: "Siempre hay que mantener los pies en la tierra y la humildad. Ha tenido una buena racha, el coche es bueno, y con Max Verstappen, siempre hay que tener cuidado con lo que pueda lograr, sobre todo si se da cuenta de que ha vuelto a la carga. ¿Cuál es la diferencia? ¿69 puntos? Es un largo camino por recorrer".

"Después, todo tiene que salirle bien. Pero ya ves: un abandono del líder del campeonato y Max se lleva 25 puntos... las cosas pueden cambiar rápidamente", indica el jefe de las flechas de plata.

Son dos triunfos consecutivos. Y en Singapur, a pesar del favoritismo de los McLaren una vez más, Verstappen seguro que estará en la pelea. Si vuelve a sumar 25 puntos, sería muy atrevido descartarle en la lucha por el campeonato.