Junqueras anuncia un acuerdo con el Gobierno sobre el modelo de financiación: "Algo parecido pasará para el conjunto de las CCAA"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente de ERC, Oriol Junqueras, en el Palacio de la Moncloa

Los detalles A la salida de la reunión con Sánchez en Moncloa, Junqueras ha anunciado que han alcanzado un acuerdo sobre la financiación singular para Cataluña, un acuerdo con el que, ha dicho, "nadie pierde y todos ganan".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han alcanzado un acuerdo para una financiación singular para Cataluña, tras una reunión en Moncloa, la primera desde que Junqueras salió de prisión. Según fuentes del Gobierno, el encuentro fue "muy cordial". Junqueras afirmó que el acuerdo beneficia a todos y anticipó que algo similar podría aplicarse a otras comunidades autónomas. Destacó la importancia del principio de ordinalidad, asegurando que Cataluña recibirá 4.700 millones de euros adicionales, un incremento del 12%. Junqueras instó a apoyar el acuerdo, enfatizando que beneficia a escuelas y transportes catalanes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han acordado este jueves la financiación singular para Cataluña prometida a los independentistas y que dará a conocer este viernes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero.

El acuerdo se ha alcanzado en una reunión que han tenido en Moncloa, la primera entre ambos desde que el catalán saliera de prisión tras su encarcelamiento por el 'procés'. Una reunión que, según indican fuentes del Gobierno a laSexta, ha sido "muy cordial".

A su salida de la reunión, Junqueras ha anunciado que han alcanzado un acuerdo sobre la financiación singular para Cataluña, un acuerdo con el que, ha dicho, "nadie pierde y todos ganan". Además, ha dicho que "algo parecido pasará para el conjunto de las CCAA".

Fuentes del Gobierno a laSexta han señalado que "trece años después de que el PP dejase caducar el sistema de financiación autonómica, el Gobierno de España pone sobre la mesa una propuesta que soluciona las carencias del sistema actual y cumple con lo prometido a todos los españoles: garantizar más recursos para todas las CCAA". Un nuevo sistema con el que, dicen, "donde todos los territorios recibirán más transferencias para reforzar el Estado del Bienestar".

De esta manera, Sánchez ha subrayado que "el Ejecutivo presenta esta propuesta para cumplir con nuestro deber y porque creemos en el Estado del Bienestar y en Estado de las Autonomías". "El Gobierno progresista quiere más sanidad pública, más educación pública, más ayudas a la ciudadanía y para eso necesitamos CCAA mejor financiadas", ha añadido.

Sobre la aplicación del principio de ordinalidad, el líder de ERC ha dicho que "si Cataluña es la tercera en aportar, también lo será en recibir". "El arco mediterráneo ha estado muy infrafinanciado y quien paga el precio son los pacientes de hospitales, usuarios de transportes...", ha indicado.

Así, ha insistido en la importancia del principio de ordinalidad y ha asegurado que Cataluña recibirá 4.700 millones más, un incremento del 12% aproximadamente.

Antes de la reunión, Junts ya ha avanzado que votará 'no' a cualquier propuesta que no sea el concierto económico. De hecho, tras la reunión, Junts ha publicado un vídeo en X, y que han compartido diferente dirigentes del partido, donde se han preguntado: "¿Dónde está el concierto económico que se pactó para investir a Salvador Illa?"

Sobre esto, Junqueras ha dicho que "cada partido político será responsable de lo que vote y de a lo que renuncia". "Somos respetuosos con las opiniones de todos los partidos. Todos sabemos que este acuerdo solo existirá con una votación favorable en el Congreso. Es importante que el acuerdo sea bueno para todas las formaciones", ha añadido.

Minutos antes de verse con Sánchez, Junqueras ha reclamado este jueves los apoyos para la financiación. "Quién vote en contra del acuerdo, estará votando en contra de que las escuelas del país tengan más recursos", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio.

En cambio, ha dicho que "quien vote en contra del acuerdo estará dejando el dinero en manos del Ministerio de Hacienda en lugar de ponerlo en las escuelas y trenes de Catalunya".

Acuerdo en el modelo de financiación, pero no en el modelo de recaudación

Por otro lado, Junqueras ha dicho que la recaudación IRPF es "algo que sigue pendiente". "El modelo de financiación llevaba 14 años caducado, es difícil llegar a este tipo de acuerdos", ha apuntado el líder de ERC, quien ha señalado que "si fuese fácil serían muchos los que se hubiesen disputado la paternidad del acuerdo".

"Deberemos encontrar el modo que se cumpla porque está pactada y los pactos hay que cumpliros", ha asegurado Junqueras. Sobre si se dan condiciones para aprobar los Presupuestos, el líder de ERC ha dicho que "aún no" porque, ha señalado, "es necesario un acuerdo de financiación y recaudación antes". Aun así, ha indicado que "estamos convencidos de que es posible. Hay provincias en el Estado español que recaudan todos los impuestos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.