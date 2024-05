La 'silly season' de este 2024 está siendo una de las más entretenidas de los últimos años. Tras un 2023 en el que no hubo cambios, esta temporada comenzó con la noticia del fichaje estrella de Lewis Hamilton por Ferrari, un movimiento que ha desencadenado toda una ola de rumores durante los últimos meses.

Uno de los pilotos que no se ha quedado exento de estas idas y venidas ha sido Sergio Pérez. El de Red Bull se encuentra bajo la lupa desde el año pasado. Su pobre rendimiento en comparación con Max Verstappen no le han dejado en un muy buen lugar para renegociar su contrato, el cual finaliza al término de la presente campaña.

Sin embargo, el mexicano se ha mostrado tranquilo durante la previa del GP de Miami en torno a todo lo que respecta a su futuro con la marca: "Hasta que el contrato no esté firmado no está cerrado del todo. El mercado de pilotos se está moviendo mucho ahora, pero no es una prioridad firmar ahora mismo. Será una cuestión de tiempo, pero no es la prioridad".

"Creo que Red Bull está en un gran lugar, tiene una organización muy buena y fuerte con Pierre Waché, con Rico Balbo, con Ben Waterhous... Creo que todo el grupo aerodinámico es muy fuerte y estamos mirando hacia el futuro. Se ha visto en el pasado con estos grandes equipos, cuando los grandes nombres se van, siempre tendrán éxito. Ya sabes, no importa", agregó el '11' de Red Bull.

En cuanto a la marcha de Newey, 'Checo' Pérez confía en la gestión de los austriacos para los próximos años: "No se trata de un sólo individuo. Es toda una organización, y creo que Christian ha hecho un gran trabajo preparándose para la próxima generación de lo que le sucederá a Red Bull".