Adrian Newey ha dicho adiós a Red Bull. No se sabe oficialmente cuál es su destino aunque todo apunta que será Ferrari. A Lewis Hamilton le delató su sonrisa. Fernando Alonso también ha hablado del todavía ingeniero de Red Bull, a quien considera una "leyenda del deporte" y el "mejor ingeniero" que ha tenido la Fórmula 1.

"Siempre he querido trabajar con él al menos una vez en la vida. Le respeto mucho, le considero el mejor, posiblemente, que ha habido siempre en la Fórmula 1. Una leyenda del deporte. He tenido la suerte de coincidir con él en el paddock como rival, me siento afortunado", dice el piloto asturiano en la previa del Gran Premio de Miami.

Y desvela que tendrá el Aston Martin Valkyrie en su coche: "Siempre competí contra sus coches. Tendré el Aston Martin Valkyrie en mi garaje y será un pequeño regalo que me hago, tener un coche de Adrian Newey en casa".

Sobre las remotas opciones de que Newey se una a Aston Martin, Alonso asegura que es una situación que maneja Lawrence Stroll, dueño de la escudería: "Es una pregunta para Lawrence. Estamos muy contentos con nuestro departamento técnico. Adrian es el mejor, es decisión de Lawrence y Adrian. Aunque no estamos centrados en eso, tenemos muchas cosas que arreglar en el coche a partir de Miami. Adrian no se moverá por un deseo individual de nadie, ni siquiera sabemos si quiere dejar la F1 y tener otro enfoque en el futuro".

También ha respondido Fernando a 'AS' sobre las veces que negoció con Newey para fichar por Red Bull en el pasado: "Estuve cerca un par de veces, incluso hablé con él. Porque algunas de esas reuniones no fueron solo con Christian (Horner) y Helmut (Marko), otras fueron con Adrian...".

"Siempre mostré mi respeto, y él también. Veremos qué sucede en el futuro", ha sentenciado Alonso.