La señorial gesto de Alonso con Verstappen en Interlagos: "No quería luchar con Max porque..."

El ovetense finalizó en sexta posición una sufrida carrera corta en Interlagos en la que, a pesar de partir con ventaja, fue adelantado por el piloto neerlandés.

Fernando Alonso brilló durante la sesión de clasificación para la carrera corta del GP de Brasil y consiguió una valiosa quinta plaza que, a la postre, le permitió sumar puntos en la prueba.

El de Aston Martin finalizó en sexta posición tras una 'sprint' complicada y accidentada en la que el agua o la mala suerte dificultaron la labor del español. A pesar de todo, Alonso aguantó lo que pudo y únicamente fue adelantado por dos pilotos: Max Verstappen y Charles Leclerc en la recta final de la carrera.

En el proceso, Fernando batalló por momentos sobre la pista con ambos corredores y, más tarde, habló sobre su enfrentamiento con el de Red Bull en declaraciones para 'ViaPlay': "No quería luchar con Max porque está peleando por el Mundial".

El asturiano no quiso intensificar la pelea con Max al comienzo de la carrera corta debido a la candidatura que aún presenta Verstappen al título Mundial.

El piloto neerlandés es tercero en el campeonato y cada vez está mas cerca de un Oscar Piastrique tuvo que abandonar de nuevo en la 'sprint' de Interlagos. Desafortunadamente para el tetracampeón, ahora es Lando Norris el que lidera con contundencia y se muestra con más fuerza de cara a alzarse con el campeonato.