Juanma Moreno, reelegido presidente del PP andaluz con el 99,95% de los apoyos: "En medio del ruido, seguiremos dando ejemplo de respeto"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, este sábado en su intervención ante el XVII Congreso Autonómico que renovará su liderazgo como presidente del PP-A.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido reelegido como presidente del PP en la comunidad autónoma este sábado con el 99,95% de los apoyos, tras lo que ha declarado que "en medio del ruido", siguen "dando ejemplo de respeto" y ha asegurado que "Andalucía hoy es más próspera que antes".

"Es increíble todo lo que hemos cambiado y conseguido. Cómo no nos vamos a sentir orgullosos de lo que hacemos todos juntos en nuestra tierra", ha manifestado durante su intervención en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), donde este fin de semana se celebra el 17 Congreso del PP andaluz.

En este sentido, el líder de la Junta ha afirmado que han hecho "realidad lo que solo antes eran aspiraciones", aunque ha apostillado que todavía "quedan retos por cumplir", que son, precisamente, los que más les importan. "Somos inconformistas y queremos más. Tenemos un proyecto para seguir avanzando", ha asegurado.

En lo referente a su proyecto, Moreno ha señalado que se trata de uno "sin candados, donde todo el mundo puede encontrar su espacio". "No estamos aquí para mirar hacia dentro, sino que queremos más para Andalucía. No queremos vivir del pasado, sino que nos importa el futuro", ha sostenido el político del PP, a lo que ha añadido que es cierto que a veces miran al 2018 para ver de dónde partieron.

"Está bien tener esa referencia para no volver a esa Andalucía. ¿Quién quiere volver a estar a la cabeza de la corrupción o a los recortes en sanidad o educación? No queremos volver atrás", ha manifestado, al tiempo que ha defendido que a él le "interesa la política útil, que es la difícil, la que a veces estalla en las manos y no deja dormir". "La otra, la política de la polarización y el odio, no", ha subrayado Moreno, que ha apuntado que "la política útil no es vender soluciones fáciles".

Así, Juanma Moreno se ha mostrado preocupado por los "discursos de odio y los ataques contra la propia familia". "Las redes son una herramienta imprescindible, pero hay una línea que no se debe cruzar, la del odio y la rabia. No somos así. Gracias por no dejaros arrastrar a ese fango. En medio del ruido, seguiremos dando ejemplo de respeto. Somos así de educados y prudentes", ha declarado el reelegido presidente del Partido Popular de Andalucía, quien ha apostado por "redoblar esfuerzos" y "no relajarse", ya que, ha advertido, no se lo van a poner fácil.

En este punto, el político ha señalado que "el cambio no acaba", sino que "siempre hay nuevos objetivos" y hay que "avanzar sobre lo conseguido". "Quien se sienta cómodo y crea que esto está ganado, no entiende lo que es el PP", ha expresado, tras lo que ha defendido que "la nueva normalidad en Andalucía es levantarse sin casos de corrupción en Andalucía".

En lo referente al escándalo de los cribados de cáncer de mama, el presidente de la Junta ha manifestado que "hay que reconocer los fallos con humildad". "Hacemos mucho y cambiamos lo que no funciona", ha asegurado, tras lo que se ha comprometido a hacer "todas las reformas necesarias para que el sistema funcione al 100%".

"Sabemos gestionar y hemos tenido la humildad de reconocer cuando nos hemos equivocado. Cuando algo falla, hay que saber asumir para aprender y mejorar. No somos insensibles y nos duele lo ocurrido en las últimas semanas", ha expresado en la misma línea, subrayando que él "siempre da la cara" cuando han tenido "problemas con la sanidad". "No somos infalibles, pero sí incansables para buscar soluciones y asumir responsabilidades", ha concluido el líder de los populares en Andalucía.

Moreno también ha agradecido la asistencia del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, el único de los barones del PP con responsabilidades ejecutivas que acudió al acto.

Por su parte, de la dirección nacional, viajaron a Sevilla el secretario general del PP, Miguel Tellado, y los vicesecretarios andaluces de la dirección nacional, Elías Bendodo y Juan Bravo.

Además, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo llegará este domingo para intervenir en la clausura, mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cancelado su asistencia por una "leve indisposición".

Mantiene a Repullo de secretario general

Juanma Moreno mantiene a Antonio Repullo como secretario general del partido y recupera la figura del coordinador general, que será el gaditano Ignacio Romaní, quien también será responsable de Organización.

Moreno no ha hecho grandes cambios y ha elevado a 15 el número de vicesecretarías en la cúpula, entre ellas una específica para Vivienda, de nueva creación, que va a dirigir Manuel Francisco García Delgado.

Además, ha incorporado a su ejecutiva a sus dos consejeros más destacados en el Gobierno andaluz: Antonio Sanz será presidente del Comité Electoral, puesto relevante por la proximidad de los comicios, y Carolina España será presidenta del Consejo Asesor.

