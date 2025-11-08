¡Son geniales! El increíble 'pique' entre los Márquez que acabó con una videollamada en el podio

El hermano mayor ganó el trofeo BMW M Award y bromeó con su hermano a través de las redes sociales. Después, el menor ganó la carrera corta y respondió en una secuencia imperdible. Marc felicitó por videollamada a Álex tras la carrera corta.

Marc Márquez batió un nuevo récord en Portimão a pesar de no participar en el Gran Premio. El ilerdense ganó el trofeo BMW M Award para convertirse en el único piloto de la historia en llevárselo ocho veces. Cabe recordar que este galardón premia al mejor piloto en clasificación de la temporada y el ganador se lleva un coche.

Marc se hizo con la victoria desde casa gracias a la caída de su hermano Álex en la Q2 y no dudó en bromear con él a través de la redes sociales.

"Cuidado, a veces entre aguacate y aguacate, sale un coche. P.d. Ya te dejaré dar una vuelta, Álex", apuntaba el 93 a través de una 'historia' que publicaba en 'Instagram' desde un supermercado.

El eneacampeón continúo el vacile con una nueva fotografía en sus redes. Esta vez, aparecía él recogiendo la compra del maletero del coche: "Volviendo de la frutería". Álex era el único rival de Marc en la 'carrera por el coche' pero sus opciones se desvanecieron tras la sesión de clasificación.

Sin embargo, poco más tarde, el de Gresini se llevaba la victoria en la 'sprint' y respondía entre risas al campeón del mundo ante los micrófonos de 'Dazn': "Que se quede con los coches, que nosotros vamos ganando carreras". Aunque matizó después: "Se lo ha dicho Miquel, eh, yo no se lo he dicho, yo no soy tan malo. Yo calladito que si no me la devuelve".

Todo después de que Marc llamara a su hermano pequeño para felicitarle. El 'momentazo' surgió en el podio de la 'sprint' donde ambos hicieron una videollamada.