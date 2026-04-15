Schumacher desvela cuál podría ser el próximo destino de Max Verstappen: "Ya no cree en Red Bull"

El expiloto alemán ha planteado dos posibles movimientos que podría adoptar el tetracampeón del mundo, mientras que Nigel Mansell, campeón en 1992, ha defendido las quejas del piloto.

El culebrón de Max Verstappen y la nueva Fórmula 1 podría tener un nuevo capítulo. El piloto neerlandés continúa descontento con la situación que atraviesa la competición con la gestión de las unidades de potencia y, sobre todo, Red Bull, que no termina de conseguir buenos resultados.

Durante las últimas semanas se ha visto al tetracampeón del mundo correr en carreras de GT3 y liderando desde el garaje a su propio equipo, asumiendo el rol de director de equipo. Fuera de su monoplaza, Verstappen se ha mostrado más ilusionado en comparación con los últimos Grandes Premios.

Además de los resultados y su descontento con la F1, el anuncio de la marcha de su ingeniero de carrera en Red Bull, Gianpiero Lambiase, a McLaren ha supuesto otro golpe para Max. Es por ello que, tras su amago de retirarse o dar un parón a su carrera, Ralf Schumacher ha revelado cuál podría ser el próximo movimiento de Verstappen.

"Esto podría significar que abandona Red Bull porque ya no cree en el equipo y lo deja definitivamente, sobre todo porque no se cansa de recalcar lo aburrida que le resulta la Fórmula 1", señala el expiloto, acerca de la posibilidad de que abandone la competición.

Sin embargo, Schumacher ha añadido otra opción que podría adoptar el neerlandés en el caso de que quiera continuar corriendo en el 'Grand Prix'. "O bien, se va a McLaren con su ingeniero, lo que significaría igualmente que hay negociaciones en marcha en McLaren para que Oscar Piastri se vaya a Red Bull, algo que ya hemos visto antes", concluye el teutón, afirmando que podría fichar por los británicos junto a Lambiase.

"Compasión" de una leyenda por Verstappen

Además de Schumacher, otra figura de la Fórmula 1 ha hablado públicamente acerca de la situación que atraviesa Verstappen esta temporada. En concreto, Nigel Mansell, campeón del mundo en 1992, ha criticado el nuevo reglamento y ha empatizado con Max.

"Estoy totalmente de acuerdo con los conductores de aquí. Me resulta muy decepcionante que el coche estrella del automovilismo, el monoplaza de Gran Premio, no permita una competición real en las primeras carreras del Campeonato del Mundo", ha comentado el expiloto británico a la agencia 'Reuters'.

"Esto resulta sin duda frustrante para muchos aficionados, y aún más para un piloto que quiere aportar su talento. Siento una profunda compasión por Max. ¿Me habría expresado yo con tanta claridad como él? Quizás no. Pero lo que dijeron Lando Norris y los demás pilotos es cierto. Y creo que los responsables están escuchando", concluye Mansell, mostrando compasión por Verstappen y el resto de pilotos.