'Bombazo' en Fórmula 1: Ferrari quiere fichar a Verstappen

Según informa el medio neerlandés 'De Telegraaf', la 'Scuderia' está muy atenta a la situación del neerlandés, que no esconde que no está cómodo con el Red Bull de la nueva normativa.

Para nadie es un secreto que el futuro a corto plazo de Max Verstappen en la Fórmula 1 para nada está garantizado.

El tetracampeón del mundo ha mostrado en diversas ocasiones su disconformidad con el nuevo reglamento y Red Bull no ha confeccionado un coche ganador.

El neerlandés aseguró hace unas semanas que está en la categoría para ganar y si no puede pelear por la victoria, podría buscar nuevos horizontes.

Estos horizontes podrían versar en una categoría distinta... o en un cambio de equipo. Según informa 'De Telegraaf', medio afín al clan Verstappen, a Max no le faltan ofertas.

Además de Mercedes y McLaren, cuyos jefes, Toto Wolff y Zak Brown, han coqueteado públicamente con el piloto, hay un tercer equipo en la contienda: Ferrari.

A pesar de que Charles Leclerc y Lewis Hamilton tengan contrato hasta 2029 y 2028 respectivamente, una retirada del británico podría abrirle las puertas de Maranello a Max.

"En la Fórmula 1 esos contratos no siempre lo significan todo", reza el citado medio. Mucho ojo con este rumor.