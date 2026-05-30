"Nos echan después de 30 años": un fondo de inversión desahucia a los vecinos de una cooperativa sostenible en Madrid

Los detalles El fondo Elix Rental Housing compró el edificio donde se trabajaban los miembros de Ecosol y han conseguido echarles del inmueble con una fuerte presencia policial.

La cooperativa Ecosol, dedicada a la producción y consumo de frutas y verduras sostenibles durante 30 años, ha sido desahuciada por el fondo de inversión Elix Rental Housing, pese a la resistencia de los vecinos. La cooperativa, que promovía el consumo agroecológico y tejido social en el barrio, fue desalojada tras una fuerte presencia policial, sorprendiendo a sus miembros. El impacto de este desalojo no solo afecta a la comunidad local, sino también a productores de la huerta española que suministraban sus productos a Ecosol. El fondo de inversión, acusado de especulación inmobiliaria, se ha negado a comentar.

Después de 30 años produciendo y disfrutando de frutas y verduras sostenibles, los vecinos de la cooperativa Ecosol no han podido evitar que un fondo de inversión los desahucie pese a la resistencia de los vecinos a una decisión que achacan a la especulación de la vivienda.

El objetivo del fondo era lograr conseguir que este viernes fuera su último día. Y lo consiguieron ya que tenían una orden de desahucio encima de la mesa y con la presencia de varios furgones policiales pese a que los vecinos respondieron con la movilización.

"Ecosol es una cooperativa de consumo agroecológico que lleva casi 30 años en el barrio. Vecinos y vecinas se juntaron para crear una cooperativa para consumir de manera diferente y para hacer tejidos sociales y tejidos cooperativos en el barrio", afirma Celia Hurtado, trabajadora de la cooperativa.

No obstante, el fondo de inversión Elix Rental Housing llegó y se hizo con el edificio en el que se encontraban. Primero echaron a los vecinos y esta semana hicieron lo propio con la cooperativa. Ello pese a la resistencia de algunos miembros de la cooperativa que denunciaban que querían hacer pisos de lujo con el edificio.

"Teníamos algún dato de que supuestamente iban a venir municipales pero que iba a ser todo muy tranquilo y no iban a venir policía y han venido cinco lecheras", afirmaban sorprendidos desde Ecosol ante la fuerte presencia policial.

Ahora bien, la llegada del fondo al barrio no impacta solo ahí, sino también lo hace a cientos de kilómetros porque parte del producto a Ecosol llegaba de la huerta valenciana, murciana, extremeña... Un producto ecológico y sostenible que se marcha haciendo daño a la huerta española.

"A nosotros nos supone un impacto. Una pequeña parte de la producción ha ido para ellos", reconoce Eva Bernáldez, agricultora ecológica en La Vera (Cáceres)

Pero a pesar de la resistencia y de las negociaciones la cooperativa ha sido desahuciada. Elix, el fondo buitre, se ha negado a responder a laSexta, aunque fuentes del fondo apuntan a que ellos han actuado acorde a la ley.

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