Hadjar desgrana el coche de Verstappen este 2026: "El coche es difícil de conducir y lento"

El francés ha comparado el coche de 2026 con el que le sirvió al neerlandés el año pasado para competir por el título hasta la última carrera, destacando un claro empeoramiento.

No está siendo un inicio de temporada fácil para Red Bull. Los resultados no están alcanzando las expectativas esperadas y Max Verstappen parece más desconectado que nunca de la competición por el nuevo reglamento.

El coche de 2026 tampoco parece estar a la altura del de sus rivales, principalmente Mercedes y Ferrari, lo que dificultaría mucho las cosas para el equipo del toro rojo, al menos antes del primer ADUO. Sobre el RB22 ha hablado Isack Hadjar, segunda punta de lanza de la escudería austríaca.

"Hay una gran diferencia entre el RB21 y el coche de este año. Es completamente nuevo. Creo que el coche del año pasado era muy rápido. Era difícil de conducir, pero rápido. Nuestro coche actual es difícil de conducir y lento", explicaba el francés en relación al monoplaza que el año pasado pilotó Yuki Tsunoda. Unas palabras en la línea de las declaraciones recientes de Laurent Mekies.

El jefe de equipo comentaba que los problemas residen en el coche y no en el nuevo motor realizado conjuntamente con Ford como cabría esperar. "No es bueno seguir así. Todavía no hemos descubierto qué dirección tomar", expresaba Hadjar como recoge 'Motorsport'.

Una "situación complicada" la que atraviesa Red Bull, en palabras de Mekies: "Intentar resolver este tipo de problemas complejos y comprender las limitaciones complejas es nuestra actividad principal". Un escenario en el que parece esencial que Max dé un paso adelante y se adapte a la nueva competición. Y todo ello en mitad de los rumores de una posible salida de Red Bull tras la confirmación del fichaje de Gianpiero Lambiase por McLaren para 2028.