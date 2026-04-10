¡El Red Bull de Verstappen aparece en el metro de Madrid!

Un monoplaza similar al que conducen los pilotos de la escudería austríaca fue visto el pasado 9 de abril en la estación Metropolitano del metro de Madrid, probablemente como parte de un anuncio para Madring.

¡Ha aparecido un Red Bull en el metro de Madrid! Así es, un monoplaza de la escudería austríaca fue visto el pasado 9 de abril en mitad de las vías del transporte público de la capital española. Se trataría de una exhibición con fines publicitarios, muy probablemente de cara al Gran Premio de España fijado para septiembre.

Fue en la estación Metropolitano, cuando, delante de todos los viajeros habituales, un coche similar al que conducen Max Verstappen o Isack Hadjar sorprendía a todos los allí presentes. La parada escogida tendría mucho que ver, pues es la más cercana al estadio del Atlético de Madrid, también ligado a Red Bull, que les patrocina hasta 2027.

Sin embargo, esto no son más que las especulaciones más probables de lo ocurrido en Madrid. Habrá que esperar a las próximas semanas o meses para que el equipo de F1 revele las intenciones detrás de su puesta en escena en España.

Por ahora continúa la espera mientras se acerca el esperado 'Madring', que se celebrará en Valdebebas. Max Verstappen buscará llegar con opciones al tramo final de la temporada, mientras atraviesa su lucha personal con la competición que tan poco le está convenciendo hasta el momento por la nueva normativa.

Será también una gran oportunidad para disfrutar de Fernando Alonso y Carlos Sainz en Madrid, por lo que no queda más que permanecer atentos a todas las noticias que surjan al respecto.