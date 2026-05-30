Sin "decisión final" sobre Irán: un "paciente" Trump sigue sin cerrar un acuerdo mientras se mantiene el doble bloqueo sobre Ormuz

El contexto Este viernes el republicano y su equipo estuvieron reunidos cerca de dos horas debatiendo los próximos pasos a seguir en la guerra con Irán, pero salió de allí sin tomar una decisión en firme.

Donald Trump generó expectación sobre una reunión en la Casa Blanca para decidir sobre la guerra con Irán, pero no se concretó ninguna medida definitiva. Según 'The New York Times', Trump debatió durante dos horas con su equipo sin tomar decisiones, a pesar de afirmar que un acuerdo con Irán estaba cerca. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, desde Singapur, destacó la paciencia de Trump en buscar un "gran acuerdo". El único avance sería que EEUU desenterrará y destruirá el uranio enriquecido de Irán bajo supervisión internacional. Irán, por su parte, insiste en que no hay cambios en su programa nuclear y que las negociaciones están en etapas finales sin decisiones concretas.

Donald Trump había generado una enorme expectación sobre la reunión que mantuvo con su equipo en la Casa Blanca este viernes en la que tomaría una "decisión final" sobre la guerra con Irán, pero ha salido de la misma sin una medida en firme que solo hace que prolongar una situación que no parece cercana a solucionarse.

Según ha informado 'The New York Times', que cita a un alto cargo de la Administración, Trump estuvo cerca de dos horas en la sala de crisis debatiendo con su equipo los próximos pasos a seguir en la guerra. No obstante, de momento no habría tomado ninguna decisión pese a que lleva semanas repitiendo la proclama de que el pacto está muy cerca y que Irán se "muere" por acabar con la guerra incluso cuando había confirmado que el equipo negociador de EEUU había llegado a un preacuerdo con el de Irán y que, supuestamente, solo quedaba que él diese el visto bueno.

El único que se ha manifestado al respecto tras la reunión es el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, cuyo encuentro le ha pillado en Singapur porque allí ha participado en el Diálogo Shangri-La, el foro de Seguridad anual más importante de Asia,. Y, desde allí, ha afirmado que Trump "es paciente en la búsqueda de un gran acuerdo con Irán".

"Tuve la oportunidad de hablar con el presidente Trump esta mañana, y quiso que reiterara lo paciente que es. Cualquier acuerdo va a ser un gran acuerdo, y él es paciente en su búsqueda", ha señalado el jefe del Pentágono, quien ha recalcado que EEUU está en un "buen lugar" y que tiene munición para continuar el conflicto.

Por el momento, el único supuesto acuerdo al que se habría llegado, según ha afirmado el presidente estadounidense, es que EEUU desenterrará el uranio enriquecido de Irán, en coordinación con las autoridades de ese país y bajo la supervisión de la Organización Internacional de Energía Atómica, y lo destruirá.

Irán afirma que no hay cambios fundamentales

Mientras tanto, el doble bloqueo del estrecho de Ormuz continúa. Pese a que EEUU ha ido informando de que varias embarcaciones han logrando abandonar el enclave con su colaboración, la agencia semioficial iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, insiste en que el bloqueo iraní persiste, como también aguanta el declarado por Estados Unidos sobre el perímetro del estrecho.

La última reacción del Gobierno iraní procedió el viernes de su portavoz de Exteriores, Esmail Baqaei, para insistir en que no hay cambios sobre uno de los aspectos fundamentales, el programa nuclear iraní. "Lo importante ahora es poner fin a la guerra. No hay ningún tipo de negociación sobre la cuestión nuclear", aseguró a la radiotelevisión estatal iraní, IRIB.

La agencia de noticias semioficial iraní Fars también informó el viernes de que ahora mismo los borradores de las negociaciones están "en las etapas finales de ratificación en Irán y aún no se ha decidido nada" antes de cuestionar las "afirmaciones del presidente Trump sobre el acuerdo con Irán".

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