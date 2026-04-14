Un ex de Red Bull teme el futuro de Max Verstappen: "Si tiene un coche en el que confía..."

Helmut Marko, ex de Red Bull, dice que Max sólo puede marcar la diferencia en la Fórmula 1 si confía al 100% en el coche.

Red Bull es sexto equipo en este inicio de mundial de la Fórmula 1. Por detrás incluso de Alpine y de Haas. Ni el factor Max Verstappen puede cambiarlo. Porque dice Helmut Marko, un hombre que conoce muy bien lo que se cuece en ese casa, que el neerlandés no puede marcar la diferencia al volante de ese coche.

En palabras que publica 'Motorsport', dice que no confía en el Red Bull: "El factor Max Verstappen sólo existe cuando tiene un coche en el que confía. Y ese no es el caso ahora mismo". Lógico teniendo en cuenta el rendimiento del coche.

Cree Marko que Red Bull está empeorando el coche: "Lo positivo es que el inicio en Melbourne fue bastante bueno, con el tercer puesto de Isack Hadjar en clasificación. Pero las actualizaciones, especialmente las de Japón, llevaron el coche en la dirección equivocada. La situación empeoró".

Pero todo puede cambiar después de Miami y de Canadá. En ese momento llegará la gira europea y Marko apuesta por el desarrollo de Red Bull.

"Durante la parte europea de la temporada, se puede asumir que Red Bull volverá a competir delante", señala.

Mercedes, Ferrari y McLaren parecen lejos, pero el exasesor de la escudería de las bebidas energéticas sí creen que pueden alcanzar la parte alta de la parrilla de la Fórmula 1.