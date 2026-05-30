De intentar acabar con el coronel Balas a buscar escándalos del PP para tapar los del PSOE: el 'manual de instrucciones' de Leire Díez

Los detalles La fontanera del PSOE recibió de Santos Cerdán la orden de "bloquear investigaciones" contra el partido, aunque eso supusiera ir "con todo" contra jueces, fiscales y guardias civiles.

Leire Díez, en su misión de "limpiarlo todo", intentó superar seis niveles que implicaban desatascar cañerías políticas. En el primer nivel, intentó chantajear al fiscal Alejandro Luzón del 'caso mascarillas', pero no tuvo éxito. El segundo nivel involucró al coronel Antonio Balas de la UCO, también sin éxito. El tercer y cuarto nivel consistieron en desacreditar a jueces mediante filtraciones y denuncias. El quinto nivel buscaba salvar al PSOE ofreciendo dinero para desmentir acusaciones. Finalmente, el sexto nivel intentaba ocultar escándalos del PSOE exponiendo al PP. En junio de 2025, Cerdán fue encarcelado y la trama se desmoronó.

En su misión de "limpiarlo todo", de desatascar alguna que otra cañería, Leire Díez, "ni fontanera ni cobarde", tuvo que que pasarse seis niveles, que no superó con éxito.

El primero fue la Fiscalía Anticorrupción, concretamente Alejandro Luzón por impulsar el 'Caso mascarillas'. Su objetivo --frustrado-- era intentar sacarle trapos sucios, y chantajearlo para frenar la investigación. Para ello, contactaron con los fiscales Stampa y Grinda, pero ninguno de ellos cayó en la trampa.

Pese a no tener éxito, Leire también jugó el nivel dos, el de la UCO. El objetivo a vencer era el coronel Antonio Balas, de nuevo, buscando trapos sucios. Para ello, Leire usó varias llaves, como el empresario Hamlyn o el Comandante Villalba, imputado en el 'Caso Koldo'. Este fue otro nivel que no lograron superar.

El tercer nivel era el juez Peinado por instruir la causa contra Begoña Gómez. La estrategia fue filtrar información en su contra a medios y denuncias contra él. Aquí había el mismo 'modus operandi' que en el nivel cuatro, el de la jueza que instruye el caso del hermano de Sánchez.

Quinto nivel: salvar al PSOE

El quinto nivel ya era directamente salvar al PSOE. La trama habría ofrecido miles de euros en efectivo a Aldama o a Carmen Pano para que desmintieran haber recibido o entregado dinero en efectivo en Ferraz.

Y el número seis, el último nivel, pasaba por tapar escándalos del PSOE buscándolos en el PP. Para ello, contactaron con Francisco Martínez, ex del PP de Rajoy y una de las presuntas cabezas de la Kitchen.

El final de este juego ya nos lo sabemos: En junio de 2025, Cerdán entró en prisión y la trama se diluyó.

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