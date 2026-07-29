Schumacher carga contra Carlos Sainz y pide una sanción más dura por su incidente con Piastri

El expiloto alemán se ha mostrado muy contundente a la hora de analizar la acción por la cual el español fue sancionado en Hungaroring, pidiendo un castigo más serio de cara a Zandvoort.

La polémica en torno a la sanción recibida por Carlos Sainz tras un incidente con Oscar Piastri en el GP de Hungría continúa latente. A pesar de las declaraciones del piloto español pidiendo disculpas y explicando su punto de vista, las críticas hacia su figura no cesan.

El último en pronunciarse acerca de la penalización de cinco segundos para el de Williams ha sido el expiloto Ralf Schumacher. En sí, el alemán se ha mostrado muy crítico hacia Sainz, asegurando que debería ser sancionado de forma más contundente por su temeraria acción en Hungaroring.

"Es algo que te enfurece. Ninguno de ellos compitió por los puntos. Entonces llegó el líder de la carrera, y Sainz chocó contra su coche. Desde mi punto de vista, es totalmente inaceptable. Un castigo normal no es suficiente", ha declarado el hermano del heptacampeón de la Fórmula 1 en 'Sky Deutschland'.

A su vez, ha señalado que un castigo justo y ejemplar para el español podría ser durante la clasificación en el GP de Países Bajos. "Para mí, Carlos Sainz debería ser castigado para la próxima carrera. En la clasificación de Zandvoort, tiene que recibir un penalti", ha añadido el teutón.

Por último, ha tildado la acción en pista de Sainz de "antideportiva", y asegura que, de no ser castigado, podría sentar un precedente en la competición. "Si me dice que no puede mirarse al espejo retrovisor mientras conduce, entonces está abrumado y tiene que parar. Porque de lo contrario esto sentará un precedente, y no debe suceder en absoluto", concluye Schumacher.

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