"Debería reflexionar sobre sí mismo"
Terrible 'rajada' de Piastri en Hungría contra Sainz: "Es muy crítico con los demás pero debe mirarse al espejo"
El australiano salió tremendamente enfadado con el madrileño después de que tuvieran un 'rifirrafe' en pista que impidió que Piastri optara a la victoria. Carlos fue sancionado.
Carlos Sainz ha tenido un Gran Premio de Hungría para olvidar. El madrileño ha abandonado el circuito de Hungaroring completamente desolado después de ser último con el Williams y de reconocer que la temporada está siendo muy decepcionante.
Oscar Piastri, que ha terminado abandonando, ha cargado duramente contra Carlos por un encontronazo que ambos han tenido en pista y que ha terminado con un impacto entre ambos coches. Ese toque ha sido el causante de que el McLaren de Piastri dejara de funcionar y provocara, a la postre, el abandono del australiano.
Oscar, tremendamente enfadado, no ha dudado en cargar contra Sainz tras el incidente que, según él, le ha costado el liderato de la carrera: "Yo estaba justo detrás de él. No podía creer lo que pasó. Que te choque un coche doblado nunca es algo que esperes que salga mal en una carrera".
"Realmente no me importa si no me vio. El hecho de que no me viera y que nadie le avisara, o que no estuviera completamente atento, es inaceptable", asegura Piastri en declaraciones que recoge 'Motorsport'.
El australiano insistió en la crítica hacia Sainz: "Estaba luchando con Fernando por el último puesto como si fuera el campeonato del mundo. Me costó el liderato de la carrera. Es bastante crítico con los demás. Otros ya lo han criticado antes por ser frustrante en la pista. Cuando uno hace algo así, creo que debería reflexionar un poco sobre sí mismo".
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