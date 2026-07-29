El juez Pedraz imputa al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos en el caso Leire Díez

Los detalles El juez también ha citado a declarar como testigo a José Luis Alonso Tejuca, fiscal jefe de Badajoz. Ambos tendrán que declarar en la Audiencia Nacional el próximo 10 de septiembre.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado al exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, en la investigación sobre las cloacas del PSOE, citándolo a declarar el 10 de septiembre. También ha citado como testigo al fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca. El magistrado ha solicitado a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Provincial de Badajoz documentación relacionada con la denuncia contra Leire Díez, a petición del Partido Popular (PP). El PP argumentó que las acciones investigadas fueron coordinadas por la cúpula de la Guardia Civil, mencionando presiones denunciadas por el exjefe de la UCO, Rafael Yuste.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz imputa al ex director general de la Guardia Civil Leonardo Marcos en la causa en la que investiga las cloacas del PSOE y le cita a declarar el próximo 10 de septiembre, a partir de las 10:00 horas.

En una providencia a la que ha tenido acceso laSexta, el magistrado también cita a declarar como testigo, a las 10:30 horas del mismo día, a José Luis Alonso Tejuca, fiscal jefe de Badajoz.

En la misma resolución, el instructor acuerda librar oficio a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Provincial de Badajoz para que remitan al juzgado diversa documentación relacionada con el expediente relativo a la denuncia presentada contra Leire Díez.

El magistrado acuerda esta diligencia a petición de la acusación popular que coordina el Partido Popular (PP). El PP pidió imputar al antecesor de la actual directora, Mercedes González, también investigada, argumentando que "los hechos investigados responden a una actuación coordinada por la cúpula de la Guardia Civil".

En su escrito, el PP exponía que el exjefe de la UCO Rafael Yuste también denunció "presiones" procedentes del exdirector del cuerpo para que la unidad "se pusiera de perfil" en la investigación al hermano del presidente del Gobierno.

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