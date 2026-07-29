El gran secreto de Ayuso: su gobierno compra un ático de lujo en Chamberí (Madrid) para usarlo como "oficina" temporal

Los detalles El ático cuenta con 486 metros cuadrados, de los cuales 200 corresponden a su terraza. Óscar López pide "explicaciones" a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid ha adquirido un lujoso ático en Chamberí, de 486 metros cuadrados, para ser utilizado como oficina temporal por Isabel Díaz Ayuso y su equipo durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos. La compra, realizada el 14 de abril y no incluida en el presupuesto regional, se conoció tres meses después. El valor del inmueble, según 'El País', ronda los seis millones de euros. La operación ha suscitado críticas, como las del ministro Oscar López, quien exige explicaciones sobre el uso y coste del ático. La empresa Planifica Madrid, encargada de la compra, no ha informado sobre esta adquisición en su portal de transparencia.

486 metros cuadrados, 200 de ellos de terraza. Son las dimensiones del ático de lujo que la Comunidad de Madrid ha comprado en Chamberí, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Su uso, según informa el diario 'El País', que habla con una portavoz del gobierno regional, es como "oficina" temporal para Isabel Díaz Ayuso y un "mínimo equipo" durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos, "cuyos trabajos comenzarán en agosto".

El citado medio explica que esta noticia se conoce tres meses y medio después de la compra del inmueble, la cual aparece en el Registro de la Propiedad. La portavoz no ha respondido a si Ayuso vivirá en el piso, el precio de la compra o las razones para guardar el secreto. Ni siquiera están claras las obras a las que la portavoz se refiere, porque la Real Casa de Correos, sede de la presidencia madrileña, concluyó las obras de restauración de su fachada el año pasado.

Planifica Madrid, empresa autonómica presidida por el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, comercializa suelo público y gestiona las oficinas propias. La compra del piso se cerró el 14 de abril y no fue incluida dentro del presupuesto del gobierno regional para este año. Según estimaciones de 'El País', el valor de mercado de un ático de estas características en esa zona ronda los seis millones de euros.

De los pisos que hay en ese edificio, situado en el paseo del General Martínez Campos, ninguno corresponde a oficinas. Varios inmuebles pertenecen a familias de aristócratas y se encuentra a 300 metros del paseo de la Castellana. La anterior propietaria del inmueble ha sido la economista y escritora Astrid Gil-Casares, según dos fuentes citadas por el medio, que estuvo casada Rafael del Pino Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial y el segundo hombre más rico de España, hasta el año 2016.

'El País' explica que Planifica Madrid es dueña de diez edificios enteros destinados a oficinas y un local, que luego arrienda en la mayoría de casos a distintos departamentos de la Comunidad de Madrid. En su mayoría son inmuebles históricos en el centro de Madrid con distintos grados de protección, como la Consejería de Sanidad o la de Cultura y Turismo. La empresa, que suele detallar otras operaciones de venta de inmuebles o de inversión en obra nueva, en este caso no tenía prevista esta compra. Tampoco ha informado de esta compra en su portal de transparencia.

El ministro Óscar López, líder de los socialistas madrileños, ha pedido explicaciones urgentes al Gobierno de Ayuso sobre esta adquisición. "Primero chalet en Rascafría. Ahora un ático en Chamberi. Millones de euros de todos los madrileños. Para uso y disfrute de la señora Ayuso. Hoy mismo deben explicar cómo, cuánto, por qué y para qué", ha escrito López en su cuenta de X.

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