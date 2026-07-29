Infantino intenta sobornar a las federaciones: 40 millones por votar a favor de la venta del Mundial de fútbol

Los detalles El presidente de la FIFA habría propuesto premiar a aquellos países que respalden su plan de crear una filial que gestionase la Copa del Mundo con capital privado. Aquellas que se nieguen tan solo recibirían los diez millones actuales.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha propuesto a las 211 federaciones nacionales de fútbol vender la Copa del Mundo a una filial que él mismo preside, ofreciendo 40 millones de dólares a las federaciones que apoyen su plan. Aquellas que se opongan recibirán solo los diez millones establecidos actualmente. Infantino ha dado un plazo de 53 días para decidir, con el objetivo de permitir la inversión privada antes del 19 de septiembre. La UEFA ha criticado la propuesta, calificándola de "corrupción pura" y denunciando la falta de transparencia. La CONCACAF y la Confederación Africana también han rechazado el plan.

Apoyar la venta del Mundial a cambio de 40 millones de dólares. Es la propuesta que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha hecho a los presidentes de las 211 federaciones nacionales de fútbol para que respalden su plan de vender la Copa del Mundo a una filial presidida por él mismo que, a su vez, vendería participaciones a grandes empresas y fondos de inversión.

En una carta remitida a las federaciones, el presidente de la FIFA habría propuesto que aquellos países que voten afirmativamente a su plan reciban 40 millones de dólares de financiación por parte del organismo rector del fútbol mundial. Sin embargo, aquellas que se opongan recibirán estrictamente los diez millones que están establecidos en las normas actuales de la FIFA.

Además, el capo del fútbol mundial ha trasladado a los dirigentes nacionales que solo tienen 53 días para decidir el sentido de su voto, ya que, en caso de permitir que los inversores privados compren participaciones de la Copa del Mundo, quiere empezar a hacerlo antes del próximo 19 de septiembre, según detalla el diario británico 'The Times'.

Ese mismo medio asegura que varios dirigentes del fútbol europeo califican esta propuesta como "corrupción pura" y que todos ellos están radicalmente en contra de este cambio en la idiosincrasia del torneo más importante del deporte rey. En el caso de la Federación de Inglaterra, la más antigua del mundo, fuentes citadas por 'The Times' aseguran sentir una "profunda preocupación".

La UEFA estalla

Los planes de la FIFA han desatado el enfado de la UEFA, que denuncia que "nadie es dueño del fútbol" y que el organismo dirigido por Gianni Infantino no tiene derecho a "comerciar" con él.

"Esto traspasa una línea que las instituciones que regulan este deporte nunca deberían cruzar", aseguran los rectores del fútbol europeo a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. Además, la UEFA denuncia que no hay "ninguna transparencia sobre quién se beneficia económicamente".

"La UEFA se lo toma muy en serio. Lo mismo deberían hacer todas las federaciones nacionales de fútbol. Y lo mismo deberían hacer todas las partes interesadas: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y todos aquellos a quienes les preocupe el futuro de este deporte", concluye el comunicado.

La propuesta de Infantino también ha sido rechazada frontalmente por la CONCACAF (confederación que aglutina a las federaciones de Norteamérica y el Caribe) y la Confederación Africana.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido