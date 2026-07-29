Honda expone los grandes cambios del nuevo motor de Aston Martin: "Si aumentamos el rendimiento..."

Mecánicos de Aston Martin y de Honda trabajan en el coche de Lance Stroll

Shintaro Orihara, jefe de pista de Honda, ha explicado los grandes cambios que afronta el equipo británico este miércoles durante las pruebas de motor antes del GP de Países Bajos.

Aston Martin y Honda afrontan un día clave que determinará su futuro en la Fórmula 1. Durante este miércoles, la escudería británica estará realizando un 'filming day' en Hungaroring para probar la nueva unidad de potencia que pretenden llevar al GP de Países Bajos.

El nuevo motor, sumado al paquete de mejoras introducido este pasado fin de semana, pretende aportar a los de Silverstone un mayor rendimiento en pista, con el fin de dejar atrás los oscuros días de sufrimiento a la cola de la parrilla. Ante tal desafío, Shintaro Orihara, jefe de pista de Honda, se ha mostrado ilusionado.

"Nos centramos exclusivamente en el aspecto interno. Digamos que nuestro objetivo principal es mejorar el rendimiento del motor. También estamos trabajando para reducir la fricción modificando el sistema de lubricación. Y, por supuesto, también para mejorar la fiabilidad", resume Orihara, explicando los principales objetivos de la prueba.

En declaraciones recogidas por 'Mundo Deportivo', el nipón asegura que otro factor a desarrollar de forma correcta será la fiabilidad del coche en concordancia con el rendimiento en pista. "Si aumentamos el rendimiento, tenemos que aumentar la fiabilidad", ha añadido Shintaro.

Por último, desde Honda prevén resultados óptimos en este test para poder llevar el motor a punto a Países Bajos, y así reducir distancia con sus rivales. "Hay que trabajar duro para conseguir llevar el motor a los Países Bajos", ha sentenciado el japonés.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido