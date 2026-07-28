"Era sinceramente imposible evitarlo"
"Tengo una justificación bastante válida": la réplica de Carlos Sainz a las críticas de Piastri
El piloto español ha expuesto su versión de los hechos tras el incidente en Hungría, asegurando que era "imposible evitarlo" puesto que estaba en su ángulo muerto. Pese a ello, le ha pedido perdón.
La disputa ocurrida entre Oscar Piastri y Carlos Sainz en el GP de Hungría continúa presente varios días después del incidente ocurrido entre ambos pilotos. Una extraña maniobra del español provocó que el piloto de McLaren perdiese la oportunidad de realizar un doble adelantamiento, y su posterior enfado.
Aunque el australiano no pudo concluir la carrera por causas ajenas a la acción de Sainz, el piloto se mostró muy crítico con el piloto de Williams en la rueda de prensa posterior a la carrera. "Es muy crítico con los demás, pero debe mirarse al espejo", comentó Oscar, cargando contra el veterano.
Sin embargo, esta controversia entre ambos no iba a concluir con las palabras de Piastri, puesto que Carlos ha explicado su versión de los hechos. "¡En ese momento no tenía ni la más mínima idea de que me iban a doblar! Y, además, estaba en plena batalla con Fernando, intentando adelantarle por el interior al entrar en la curva. Por eso no esperaba que Oscar estuviera ahí", asegura Sainz.
En declaraciones recogidas por 'Motorsport', el español ha justificado su maniobra señalando que el australiano "se encontraba en mi ángulo muerto", por lo que le resultó "imposible evitarlo". A pesar de ello, el de Williams recibió una penalización de cinco segundos, por lo que su error está más que penado.
"Sinceramente, lo siento mucho por Oscar, pero esta vez creo que tengo una justificación bastante válida para lo que ha pasado. No sé, quizá él también podría haber sido un poco más prudente, ya que estaba luchando por el podio, colocándose de forma un poco más cautelosa. Dicho eso, no pasa nada", concluyó Sainz.
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