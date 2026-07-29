"No queremos desarrollar un ‘neumático Márquez’": Pirelli responde a las críticas de Marc

Giorgio Barbier, director de Competición de Motos de Pirelli, ha respondido a las palabras del ilerdense asegurando que no ajustarán el desarrollo del neumático a las exigencias del piloto.

El nuevo reglamento de MotoGP que pretende introducir en 2027 no ha sido bien recibido por parte de la parrilla. En concreto, Marc Márquez se ha mostrado muy crítico con los cambios que pretende realizar la categoría reina, haciendo hincapié en los neumáticos.

El ilerdense pudo probar las nuevas motos en el Circuito de Brno, las cuales dejarán atrás los motores de 1.000cc por unos de 850cc, además de sustituir los neumáticos Michelin por Pirelli. "La probé en Brno. No es tan rápida. Creo que el mayor cambio está en los neumáticos", destacó Márquez.

La opinión del eneacampeón del mundo ha sido bastante firme y respaldada por otras figuras del automovilismo. Sin embargo, la marca italiana de ruedas ha respondido a Marc, asegurando que no pretende elaborar un neumático adaptado a las preferencias del piloto.

"No queremos desarrollar un ‘neumático Márquez’. No corresponde a nuestra forma de trabajar ni a nuestro estilo", ha declarado Giorgio Barbier, director de Competición de Motos de Pirelli, a 'Motorsport'. Aun así, los italianos han agradecido los comentarios del vigente campeón.

"Los pilotos que pueden proporcionarnos más información y mejores comentarios reciben más atención, pero el objetivo es hacer un neumático equilibrado", ha concluido Barbier, zanjando cualquier posibilidad de adecuar los neumáticos al gusto del piloto español.

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