El viaje de regreso a un hogar que ya no existe: lágrimas, desolación y una mancha negra en la zona cero de los incendios

¿Por qué es importante? La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegura que los incendios en la región han afectado a unas 29.000 hectáreas. Los que vuelven a sus casas lo hacen entre el dolor y el miedo.

La vuelta a casa después de los incendios era una lotería y a algunos les ha tocado lo peor. El fuego ha dejado muchas casas y fincas totalmente calcinadas. No hay nada. Y en las que hay, es difícil hasta hacerse un hueco para descansar. Los que vuelven a sus casas lo hacen entre el dolor y el miedo. La fuerza del fuego durante la ola de incendios que vivimos ha sido extrema. Las llamas eran tan intensas que en tan solo minutos arrasaban con todo y la lluvia de pavesas era inmensa. La vuelta a casa es signo de esperanza, pero también de dudas, nervios y tensión.

A Alicia le dieron la orden de salir y lo hizo con lo justo. Solo cogió la documentación, nada de ropa. No reparó en pensar ni por un momento que al volver encontraría su casa arrasada. "Vengo derrumbada", confiesa. Las llamas han hecho que pierda todos sus enseres, los recuerdos de toda una vida.

Más suerte ha tenido Fer, aunque todo lo que hay alrededor de su casa se ha quemado: contenedores, herramientas y maquinaria. Su casa está intacta y esa ha sido la felicidad en Navas del Rey, una felicidad que, en muchos casos, se ha visto truncada por las llamas. Dionisio ha perdido los 25 años de vida que tenía guardada, una devastación que quedó grabada por las cámaras de la finca. En solo nueve segundos, las pavesas comenzaron a sobrevolar y a mover objetos del mobiliario.

Hay propietarios que han seguido la devastación desde Canarias, de vacaciones. Sus casas han permanecido intactas porque los alrededores estaban limpios. Otros hacen fotos para reclamar al seguro, con coches quemados, casas arrasadas, negocios y sueños calcinados. Hay vecinos que tienen que dicen adiós a su medio de vida, como una parcela con coches para alquiler de películas y series, coches de los que no se ha salvado ni uno.

La evolución positiva del fuego

Los grandes incendios forestales que azotan varios puntos del país siguen teniendo una evolución positiva en las últimas horas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzaba que se empezaba a vislumbrar "la luz al final del túnel", mientras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que las próximas 12 horas serán claves.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado un paquete de ayudas con más de 40 nuevas medidas que llegarán a 17 municipios con el objetivo de facilitar su recuperación tras el gran incendio de la Sierra Oeste de la región, y que ha afectado a unas 29.000 hectáreas en la región.

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